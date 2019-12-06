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- Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера внесут в закон об особом статусе и граница перейдёт Украине в день выборов
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|Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера внесут в закон об особом статусе и граница перейдёт Украине в день выборов
|06.12.2019 21:55
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6 декабря президент Владимир Зеленский пришел на эфир программы "Свобода слова" Савика Шустера. Он заявил, что Украина должна получить границу с Россией прямо в день выборов на Донбассе.
Он также добавил, что не раскроет деталей, как он этого добьется.
Владимир Зеленский рассказал, когда Украина впишет формулу Штайнмайера в закон об особом статусе.
Зе подтвердил, что у него будет двусторонняя встреча с Путиным.
Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча в Нормандском формате, на которой будут обсуждать ситуацию на Донбассе и пути ее урегулирования. На ней будут присутствовать Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
Президент Владимир Украины ушел от ответа, будет ли он настаивать на пересмотре пункта Минских соглашений о передаче границы под контроль Украины после выборов и внесения особого статуса Донбасса в Конституцию.
Президент подтвердил, что собирается провести местные выборы на Донбассе осенью 2020 года одновременно с остальной Украиной.
Его спросили, как он будет решать дилемму с Минскими соглашениями, где говорится, что сначала нужно провести выборы, а потом будет установлен контроль над границей.
На уточняющий вопрос, хочет ли он изменить Минские соглашения в этой части, президент сказал, что не готов отвечать на этот вопрос, чтобы не сорвать встречу в Париже.