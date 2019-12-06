6 декабря президент Владимир Зеленский пришел на эфир программы "Свобода слова" Савика Шустера. Он заявил, что Украина должна получить границу с Россией прямо в день выборов на Донбассе.

"В момент выборов во временно оккупированных Донецке и Луганске Украина должна полностью контролировать нашу границу", - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что не раскроет деталей, как он этого добьется.

Владимир Зеленский рассказал, когда Украина впишет формулу Штайнмайера в закон об особом статусе.

"С нашей стороны мы сделали разведение, все требования. Утвердили не формулу, извините, а согласовали текст "формулы Штайнмайера". Это важные вещи, потому что она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. Когда будут безопасная ситуация, тогда начнутся выборы и будет имплементировала "формула Штайнмайера" - сказал президент. "Украина не разговаривает с боевиками", - заявил Зеленский. Но уточнил, что ведутся переговоры в Минске. Но "напрямую президент не будет разговаривать".

Зе подтвердил, что у него будет двусторонняя встреча с Путиным.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча в Нормандском формате, на которой будут обсуждать ситуацию на Донбассе и пути ее урегулирования. На ней будут присутствовать Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Президент Владимир Украины ушел от ответа, будет ли он настаивать на пересмотре пункта Минских соглашений о передаче границы под контроль Украины после выборов и внесения особого статуса Донбасса в Конституцию.

Президент подтвердил, что собирается провести местные выборы на Донбассе осенью 2020 года одновременно с остальной Украиной.

Его спросили, как он будет решать дилемму с Минскими соглашениями, где говорится, что сначала нужно провести выборы, а потом будет установлен контроль над границей.

"Я точно буду говорить о границе (на встрече в нормандском формате - Ред.). У нас другой план о границе: каким образом и когда Россия передает контроль над границей".

На уточняющий вопрос, хочет ли он изменить Минские соглашения в этой части, президент сказал, что не готов отвечать на этот вопрос, чтобы не сорвать встречу в Париже.

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