Пранкер Джокер впервые вышел на связь с украинским телеканалом. В прямом эфире NEWSONE он ответил на вопросы ведущих, гостей тоу-шоу "Противостояние" и зрителей канала.

Желающие вслух озвучивали интересующее, а Джокер отвечал письменно в чате с генпродюсером NEWSONE Василием Головановым.

Бывший народный депутат Юрий Левченко спросил у Джокера, готов ли он в будущем дать показания против тех политиков, с которыми он переписывался, чтобы их могли привлечь к уголовной ответственности.

"Показания должны давать те, кто действительно признается в собственных преступлениях. Но я готов передать устройства в качестве доказательства аутентичности", - ответил пранкер.

Главный редактор издания "Страна.ua" Светлана Крюкова поинтересовалась у него, как он так ловко достает переписки из внутренних чатов фракций и втирается в доверие к политикам от чужого имени.

"Я присутствую во всех чатах, включая Офис президента. Нет такой программы, которая могла бы мне противостоять. Это мой стартап", - парировал Джокер.

Ведущая канала NEWSONE Диана Панченко в свою очередь поинтересовалась, кого он считает своими врагами.

"Враги Украины – это мои личные враги. Они присутствуют между всех политических сил, чиновников, олигархов", - ответил пранкер. "Сегодня в Украине наступила эпоха фарса. И она скоро закончится", - пересказал Голованов дополнительное сообщение от Джокера.

Он также ответил зрителям, которые спросили у него, является ли Джокер членом команды Зе.

"Нет, я не член никаких команд. Но многим не завидую", - отметил он.

Также Джокер уточнил, почему чаще только писал депутатам от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.

"От Рябошапки, потому что многие политики хотят дружить, иметь тесные отношения с человеком, обличенным реальной властью, и решать свои шкурные вопросы", - рассказал пранкер.

Пранкер Джокер прислал генпродюсеру и ведущему телеканала NEWSONE Василию Голованову эсклюзивную переписку с претендентом на пост главы внешнеполитического комитета парламента Галиной Михайлюк во время программы "Противостояние".

В прямом эфире Голованов сообщил, что ему написал Джокер и предложил нигде еще не опубликованную переписку с Михайлюк. Ее скриншоты показали в эфире "Противостояния".

Ведущий напомнил, что прежний глава комитета по внешней политике, слуга народа Богдан Яременко был отстранен от должности после того, как его в зале парламента поймали на переписках с проститутками.

В дальнейшем основными претендентами на вакантную должность стали слуги народа Галина Михайлюк и Елизавета Ясько. Голосование за последнюю Рада провалила. Нардепов возмутило, что увольнение Яременко и назначение Ясько шли одним пакетом.

Беседу пранкер вел от имени нардепа от Европейской солидарности Ирины Геращенко. "Борьба вокруг должности Яременко, который ушел в отставку, в том числе с моей помощью. Сейчас готовят новую кандидатуру, с которой я пообщался. Это Михайлюк Галина", - написал Джокер ведущему.

Приводим переписку пранкера со слугой народа (орфография сохранена):

Джокер: Привет, Галина, тебе будут на главу комитета выдвигать? Мы готовы тебя поддержать и считаю Слава тоже поддержит!

Михайлюк: Здравствуйте! Спасибо за поддержку! Пока неизвестно, но я снимать свою кандидатуру не буду и планирую идти до конца.

Джокер: А чего не хотят? Ты действительно одна из самых сильных, я не вижу тебе альтернативы…

Михайлюк:Это все понимают…

Джокер: ОП (Офис президента – ред.) не хочет?? Хотят управляемых??

Михайлюк: Тут пока нет общей позиции, у каждого своя. Это тоже

Джокер: Кто против тебя? Нас больше 20 и Слава поддержит, не хватит?

Михайлюк: ОП вообще не знал о наших фракционных раскладах)) Не знаю, кто был против раньше, но сейчас руководство фракции уже точно против))

Джокер: Коломойского люди за тебя я смотрю, выходит против руководство?

Михайлюк: Люди за меня, но руководство фракции теперь принципиально против))

Джокер: Может поговорить с Арахамией? Если не ты, то это будет очень сложно, кроме тебя с этой должностью никто не справится

Михайлюк: Я с ним говорила

Джокер: Что говорит?

Михайлюк: Каждый раз разные байки

Джокер: А почему он говорил, что ты проверки СБУ не прошла?

Михайлюк: Это все клевета. Я вчера заставила его опровергнуть это

Джокер: Ужас, просто ужас, зачем они это делают. Вони Ясько хотят которая полный 0, это ужас, я так нервничаю

Михайлюк: У каждого кандидата свои достоинства

Джокер: Как тебе помочь?

Михайлюк: Все будет хорошо, спасибо Вам за поддержку.

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