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- В Украине под крылом посла США разворовали $5 млрд. Адвокат Трампа Джулиани
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- Личный адвокат Дональда Трампа, прилетал в Киев за политической гильотиной для Байдена — политолог
|В Украине под крылом посла США разворовали $5 млрд. Адвокат Трампа Джулиани
|07.12.2019 07:41
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6 декабря Украину покинул адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он встречался с экс-чиновниками ГПУ в рамках съемки документального фильма, который может помочь Трампу в деле об импичменте. А также продолжил собирать компромат на одного из его главных конкурентов на выборах 2020 года - Джо Байдена.
Ранее Джулиани уже заявлял, что у него есть досье на семью экс-вице-президента США Джо Байдена, курировавшего отношения с Украиной при Бараке Обаме. Как утверждает Джулиани, в течение четырех десятилетий Байдены зарабатывали деньги, используя служебное положение, в том числе это было связано с Украиной.
В Украину адвокат Трампа прилетел 4 декабря, а улетел через два дня. В последний день Джулиани обнародовал в Твиттере краткие итоги своей поездки в Украину.
Как утверждает Джулиани, в Украине ненадлежащим образом использовали выделенные в качестве помощи США 5,3 млрд долларов. Причем большая их часть была израсходована на неправительственные организации посольства США, которое в свою очередь надавило на украинскую полицию, чтобы силовики не проводили расследование.
Информацию он выдавал порциями, публикуя ее по частям в Twitter. В начале он написал, что Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд. долларов во время администрации Обамы, в то время, когда Байден был ключевой фигурой.
При этом он написал, что посольство США призвало украинскую полицию не проводить расследование.
Позже он добавил, что эти средства, в ручном режиме распределялись, в том числе, при участии экс-посла США в Украине Мари Йованович. И что она якобы просила украинские правоохранительные органы не расследовать эти злоупотребления.
В то время Йованович, свидетель "охоты на ведьм", была послом. Это посольство приказало полиции не проводить расследование. Интересно, почему Обама забыл ст. 2, гл. 3" - написал адвокат Трампа.
Позже о уточнил, что речь идет об обязанностях президента, которые изложены в ст. 2, гл. 3 Конституции США. Речь идет о том, что он должен запрашивать расследования случаев коррупции в странах, которым США предоставляют средства.
"Изучая мои записи, мне кажется, что широкомасштабное совместное расследование в отношении Украины и США позволило бы обнаружить и вернуть миллиарды, украденные мошенниками из обеих стран на самых высоких уровнях. Это был бы самый эффективный способ объединить наши две страны" - подытожил адвокат президента США.
В Украине Джулани встретился с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.
Напомним, Андрей Золотарев высказал мнение, что озвученная NYT причина визита Рудольфа Джулиани в Киев, лишь информационное прикрытие для предвыборной игры Трампа.
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