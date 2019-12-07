Сводка Новостей
- НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины. Это уже медицинский факт
- То, что произошло нельзя охватить здравым смыслом. Меркель посетила Освенцим
- Киев готовится принимать зрада-майдан
- В Украине под крылом посла США разворовали $5 млрд. Адвокат Трампа Джулиани
- "Джокер" в прямом эфире установил, что "слуги" отчитываются Порошенко и передал привет Потураеву
|Киев готовится принимать зрада-майдан
|07.12.2019 12:04
|
В воскресенье-понедельник, 8-9 декабря, в Киеве ожидается проведение нескольких массовых акций. Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч лиц, передает пресс-служба Нацполиции.
По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, полиция, гвардия и спасатели в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и спецслужбами готовы обеспечивать публичную безопасность и правопорядок во время этих мероприятий.
В Министерстве внутренних дел Украины призвали всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон.