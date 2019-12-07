Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в прежний нацистский концентрационный лагерь Освенцим. Об этом сообщила Европейская Правда . Она отметила, что испытывает глубокий стыд за совершенные нацистами преступления. В своем выступлении она рассказала о тех зверствах, которые они совершали, обрекая на гибель 1,1 миллион человек во времена Второй мировой войны. "То, что произошло нельзя охватить здравым смыслом. Мы всегда должны помнить об этих преступлениях, почитать жертв и называть виновных. Мы никогда не должны забывать о случившемся", - сказала Меркель. Она стала третьим канцлером, посетившим прежний лагерь нацистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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