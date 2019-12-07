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|То, что произошло нельзя охватить здравым смыслом. Меркель посетила Освенцим
|07.12.2019 12:23
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Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в прежний нацистский концентрационный лагерь Освенцим. Об этом сообщила
Она отметила, что испытывает глубокий стыд за совершенные нацистами преступления. В своем выступлении она рассказала о тех зверствах, которые они совершали, обрекая на гибель 1,1 миллион человек во времена Второй мировой войны.
Она стала третьим канцлером, посетившим прежний лагерь нацистов.