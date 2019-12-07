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- Ты враг Украины. Вы раскололи и ввергли страну в войну. Кравчук Парубию
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|Ты враг Украины. Вы раскололи и ввергли страну в войну. Кравчук Парубию
|07.12.2019 13:38
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Первый Президент Украины Леонид Кравчук сделал сенсационное заявление обращаясь к подозреваемому в зверских преступлениях Андрею Парубию.
Правда от Кравучука прозвучала по всем телеканалам Украины. Поддержка зала показывала более 96%.
Кравчук отметил, что члены режима Порошенко умышленно раскололи Украину. Они принимали законы, которые целенаправленно раскалывали украинское общество.