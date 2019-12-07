Первый Президент Украины Леонид Кравчук сделал сенсационное заявление обращаясь к подозреваемому в зверских преступлениях Андрею Парубию.

Правда от Кравучука прозвучала по всем телеканалам Украины. Поддержка зала показывала более 96%.

Кравчук отметил, что члены режима Порошенко умышленно раскололи Украину. Они принимали законы, которые целенаправленно раскалывали украинское общество.

Превый Президент Украины поведал, что военизированная группировка Порошенко воюет не с Зеленским, а с собственным народом который поддержал Зеленского.

Также Кравчук акцентировал внимание всей Украины, что Порошенко, Парубия, Геращенко и остальных членов режима не интересует Украина. Они бесятся от того, что потеряли власть и народ их ненавидит. Они считают 93% народа Украины своими врагами.

Кравчук напомнил, что Порошенко 20 лет был у власти. За 20 лет о Порошенко никто не может сказать ни единого хорошего слова.

Он больной на голову ублюдок, который ради денег вверг в войну 42 миллионое государство. Он убил Украину ради нескольких миллиардов долларов.

Это и есть предательство и самое настоящее военное преступление, за которое Порошенко получил бы пожизненное заключение в любой другой стране мира. Порошенко нужно готовится не к майдану, а к пожизненному сроку за свои зверские преступления против Украины и украинского народа.