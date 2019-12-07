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|Глава СНБО заявил, что Зеленский - креативный и опытный, поэтому он победит Путина в Париже
|07.12.2019 18:52
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На "нормандскую" встречу с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированную на 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет команда из 10 человек.
Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает
На вопрос журналистов, сколько людей входит в эту команду, секретарь ответил: "Это команда не более 10 человек".
Алексей Данилов сообщил, что Украина имеет все возможные сценарии при любых итогах встречи "нормандской четверки" в Париже. Об этом он рассказал на пресс-конференции после закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны журналистам
Секретарь отметил, что в СНБО относительно встречи в Париже 9 декабря все настроены оптимистично. Также он акцентировал, что Украина не снимает с повестки дня вопрос возвращения аннексированного Крыма - он является ключевым.
Данилов на пресс-конференции заявил, что СНБО не исключает эскалацию конфликта на Донбассе после грядущей встречи нормандской четверки.
По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.