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- ЧТО НЕ ТАК С «ФОРМУЛОЙ ЗЕЛЕНСКОГО». О ЧЕМ НА САММИТЕ В ПАРИЖЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
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|ЧТО НЕ ТАК С «ФОРМУЛОЙ ЗЕЛЕНСКОГО». О ЧЕМ НА САММИТЕ В ПАРИЖЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
|07.12.2019 19:11
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Всего в документе 9 пунктов, но важны из них не все. Обратим внимание на ключевые. Во-первых, Зеленский согласен на внесение изменений в Конституцию и принятие закона об особом статусе ОРДЛО. Напомним, что раньше он был против этого категорически возражал и предлагал предоставить новые права ОРДЛО в рамках децентрализации. Правда, мы обращали внимание, что если Зеленский предоставит права, предусмотренные Минскими соглашениями, органам местного самоуправления по всей стране (например — в языковой сфере) то Россия, пожалуй, не стала бы возражать против такого понимания.
Всего в документе 9 пунктов, но важны из них не все. Обратим внимание на ключевые.
Во-первых, Зеленский согласен на внесение изменений в Конституцию и принятие закона об особом статусе ОРДЛО.
Напомним, что раньше он был против этого категорически возражал и предлагал предоставить новые права ОРДЛО в рамках децентрализации.
Правда, мы обращали внимание, что если Зеленский предоставит права, предусмотренные Минскими соглашениями, органам местного самоуправления по всей стране (например — в языковой сфере) то Россия, пожалуй, не стала бы возражать против такого понимания.
Впрочем, возвращение к предоставлению особых прав именно ОРДЛО ничего не меняет во внутриполитическом смысле — это та самая «зрада», которую ждал от Зеленского Порошенко. То, что закон об особом режиме местного самоуправления в ОРДЛО и конституционные изменения протащил именно Порошенко, все уже забыли и расскажи — не поверят.
В общем, вполне вероятно, что «формула Зеленского» окажется неактуальной через какое-то время по причине отсутствия самого Зеленского.
Правда, уступка ли это сказать тяжело, поскольку он требует передачи границы под международный контроль — полицейской миссии ОБСЕ или миротворцам ООН. Как мы знаем, дело это не быстрое.
Выполнение этого условия требует длительной работы и приступить к подготовке выборов можно будет не ранее чем через год. Таким образом, анонсированнное проведение местных выборов по всей стране осенью 2020 года становится нереальным. Возникает чувство, что эта идея внесена скорее для того, чтобы затянуть решение вопроса в расчёте на то, что Россия всё же рухнет под давлением санкций, чего, конечно, не произойдет — ни через год, ни через сто.
Впрочем, тут есть ещё один момент, касающийся выборов. В соответствии с «формулой» предполагается, что «право участвовать в выборах имеют только лица, которые не нарушали украинское законодательство».
Ну и последнее — Зеленский по-прежнему исходит из норм так и не отменённого закона о деоккупации (справедливости ради надо сказать, что гаранты Минских соглашений «не заметили», что закон действительно означает отказ Украины от выполнения соглашений).
Таким образом, «Формула Зеленского» противоречит самой основе Минских соглашений и её принятие будет, действительно, означать отказ от Минска, на что гаранты, Россия, Германия и Франция, бесспорно, никогда не согласятся.