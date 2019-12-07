Василий Стоякин

Идея некой «формулы Зеленского», уточняющей и где-то даже видоизменяющей Минские соглашения обсуждается уже довольно давно. Выдвигалось и несколько вариантов такой формулы. Но только 7 декабря она приобрела относительно законченный вид, опубликованный телеграм-каналом «Резидент» Разумеется, эта публикация неофициальная, но «Резидент» считается одним из каналов Офиса президента, а содержание опубликованного документа не противоречит высказываниям Зеленского в эфире шоу Шустера накануне (следует отметить, что его интервью зарубежным СМИ 2 декабря было гораздо более радикальным). Всего в документе 9 пунктов, но важны из них не все. Обратим внимание на ключевые. Во-первых, Зеленский согласен на внесение изменений в Конституцию и принятие закона об особом статусе ОРДЛО. Напомним, что раньше он был против этого категорически возражал и предлагал предоставить новые права ОРДЛО в рамках децентрализации. Правда, мы обращали внимание, что если Зеленский предоставит права, предусмотренные Минскими соглашениями, органам местного самоуправления по всей стране (например — в языковой сфере) то Россия, пожалуй, не стала бы возражать против такого понимания. Впрочем, возвращение к предоставлению особых прав именно ОРДЛО ничего не меняет во внутриполитическом смысле — это та самая «зрада», которую ждал от Зеленского Порошенко. То, что закон об особом режиме местного самоуправления в ОРДЛО и конституционные изменения протащил именно Порошенко, все уже забыли и расскажи — не поверят. Принципиальная установка нового Майдана — никаких уступок в федерализации, а под ней имеется в виду, в частности, и получение особого статуса частью Донбасса (просто удивительно, почему оппозиция не потребовала от Зеленского разорвать дипломатические отношения с США и Германией, которые цинично попирают украинскую унитарность своим федеративным процветанием). В общем, вполне вероятно, что «формула Зеленского» окажется неактуальной через какое-то время по причине отсутствия самого Зеленского. Во-вторых, Зеленский согласен не настаивать на получении Украиной контроля над границей до проведения выборов. Правда, уступка ли это сказать тяжело, поскольку он требует передачи границы под международный контроль — полицейской миссии ОБСЕ или миротворцам ООН. Как мы знаем, дело это не быстрое. К тому же, Зеленский требует вывода с территории ОРДЛО иностранных войск и разоружения незаконных формирований. Если с первым особых проблем не будет (проблемы будут с миссией ОБСЕ, которая должна будет зафиксировать их вывод), то с разоружением будут проблемы. Кто-то должен будет принять вооружение, поставить его на складское хранение и обеспечить охрану и, главное, кто-то должен будет взять на себя охрану общественного порядка в огромном регионе с населением почти 4 млн. человек. В общем, это должна будет быть очень большая военно-полицейская задача. Выполнение этого условия требует длительной работы и приступить к подготовке выборов можно будет не ранее чем через год. Таким образом, анонсированнное проведение местных выборов по всей стране осенью 2020 года становится нереальным. Возникает чувство, что эта идея внесена скорее для того, чтобы затянуть решение вопроса в расчёте на то, что Россия всё же рухнет под давлением санкций, чего, конечно, не произойдет — ни через год, ни через сто. В-третьих, Зеленский согласен на амнистию, но какую! Он согласен амнистировать лиц, не принимавших участие в боевых действий. То есть амнистировать юудут только тех, кто ничего гне совершил (от чего амнистировать). И как быть с теми, кто с оружием в руках защищал свою родину от добробатов и прочих "воинов света", пришедших в Донбасс убивать и грабить? Впрочем, тут есть ещё один момент, касающийся выборов. В соответствии с «формулой» предполагается, что «право участвовать в выборах имеют только лица, которые не нарушали украинское законодательство». Непонятно, что значит «нарушение украинского законодательство» — так или иначе его нарушали все жители ОРДЛО — хотя бы тем, что платили налоги в республиканские бюджеты, что на Украине рассматривается как финансирование терроризма, не смотря на то, что ЛДНР не являются по украинскому же законодательству террористическими организациями. Непонятно, в каком соотношении находятся ограничение избирательного права и амнистия — считаются ли амнистированные лица «нарушавшими законодательство» или как? Непонятно, что значит «участие в выборах — граждане Украины имеют активное (право выбирать) и пассивное (право быть избранным) избирательное право. Непонятно, на каких основаниях граждан Украины в принципе будут лишать гарантированного Конституцией права. В общем, кажется, что Зеленский вовсе не против провести местные выборы в ОРДЛО без жителей ОРДЛО. Он ведь высказал у Шустера пожелание ввести в переговорную группу людей, которые когда-то жили на неподконтрольных территориях? Ну и последнее — Зеленский по-прежнему исходит из норм так и не отменённого закона о деоккупации (справедливости ради надо сказать, что гаранты Минских соглашений «не заметили», что закон действительно означает отказ Украины от выполнения соглашений). Это означает, что внутреннего конфликта нет, а значит и диалог с местным населением не нужен. Соответственно не нужно и согласовывать с представителями ОРДЛО (сейчас это, действительно, власти ЛДНР) принимаемые законодательные акты. Таким образом, «Формула Зеленского» противоречит самой основе Минских соглашений и её принятие будет, действительно, означать отказ от Минска, на что гаранты, Россия, Германия и Франция, бесспорно, никогда не согласятся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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