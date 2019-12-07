Сводка Новостей
- В посольстве США заявили, что будут стоять "бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией"
- ЧТО НЕ ТАК С «ФОРМУЛОЙ ЗЕЛЕНСКОГО». О ЧЕМ НА САММИТЕ В ПАРИЖЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
- Глава СНБО заявил, что Зеленский - креативный и опытный, поэтому он победит Путина в Париже
- Ты враг Украины. Вы раскололи и ввергли страну в войну. Кравчук Парубию
- НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины. Это уже медицинский факт
|В посольстве США заявили, что будут стоять "бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией"
|07.12.2019 19:49
|
7 декабря, помощник президента Андрей Ермак заявил, что Минским соглашениям требуются уточнения. Об этом он рассказал в интервью
Как полагает Ермак, новое руководство нашей страны соблюдает обязательства, предполагаемые Минскими соглашениями, так что ожидает взаимопонимания от противоположенной стороны. При этом он отметил, что соглашения утверждены пять лет назад и на данный момент они нуждаются в уточнении.
Андрей Ермак также заявил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку европейских партнеров во время саммита 9 декабря в "нормандском формате" между Россией, Украиной, Францией и Германией.
Соединенные Штаты Америки заверили Украину в непоколебимой поддержке накануне встречи лидеров стран "нормандского формата".
Об этом говорится в
В посольстве напомнили, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 млрд долларов на поддержку безопасности и другие направления.
Как напомнили в посольстве, США последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией.