Сводка Новостей
- Пожар на Троицкой: в одесской больнице скончался спасатель
- Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в Одессе
- В посольстве США заявили, что будут стоять "бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией"
- ЧТО НЕ ТАК С «ФОРМУЛОЙ ЗЕЛЕНСКОГО». О ЧЕМ НА САММИТЕ В ПАРИЖЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
- Глава СНБО заявил, что Зеленский - креативный и опытный, поэтому он победит Путина в Париже
|Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в Одессе
|07.12.2019 23:55
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Президент Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в Одессе