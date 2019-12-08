7 декабря в горбольнице №1 от травм, полученных во время ликвидации пожара на Троицкой в Одессе, скончался 43-летний сотрудник ГСЧС Сергей Шатохин.





Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим короткий. Во время эвакуации студентов колледжа спасатель упал с высоты. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Мужчина впал в кому.

На протяжении трех дней медики боролись за его жизнь, но он скончался.

По состоянию на 18:35 в результате пожара в одесском колледже погибли восемь человек. Ранее из-под завалов на Троицкой извлекли еще два тела.



Пол определить пока не представляется возможным.

Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу. По состоянию на данный момент в результате пожара погибли семь человек.

Об этом сообщил замначальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий.

Спасатели продолжают разбирать завалы во внутренней части здания.

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