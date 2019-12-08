Во всех храмах УПЦ 8 декабря помолятся об успешной реализации миротворческого процесса и наступления мира на востоке Украины

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и согласно решению Священного Синода от 6 декабря 2019 года (Журналы №28, №29), в воскресенье 8 декабря, в поддержку миротворческих инициатив Украинского государства по урегулированию конфликта на Донбассе, во всех храмах епархии УПЦ вознесут за богослужением сугубые молитвы об успешной реализации миротворческого процесса и наступления мира на востоке Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Также после богослужений будет зачитан текст Заявления Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Соответствующий циркуляр был направлен всем Преосвященным епархиальным владыкам 6 декабря.

ПРОШЕНИЕ НА СУГУБОЙ ЕКТЕНИИ

Еще молимся Господу Богу нашему, о еже благословити доброе намерение рабов Своих, правителей народа нашего, яко да без препятствия благоуспешно сотворят намерение свое, во еже укрепити и утвердити мир в стране нашей; рцем вси: Всемилостивый Господи, услыши и помилуй.

МОЛИТВА

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, средостение вражды разрушивый, истинный мир людем Твоим даровавый и миротворцев блаженными сынами Божиими нарекий! Молим Тя: благослови ищущих истиннаго мира и трудящихся сего ради. Просвети умы и сердца всех, приступающих к богоугодному творению мира. Умудри власти предержащия, укрепи волю правителей народа нашего, просвети ум их, да с мудростию, рассуждением и велиим попечением о благе потрудятся в созидании вожделеннаго мира. Благодатию Пресвятаго Твоего Духа сотвори, да не усты токмо глаголется, но и самим делом мир творится во всех народех, да утешатся сироты и вдовицы, да не восплачут более, но да возрадуются, мир чаемый видяще. Умягчи сердца ожесточенных, сотвори, да и тии в кротости взыщут согласия и любви. Благослови всякаго человека, и научи разумети и творити волю Твою, яже есть спасение, любовь, мир и единение всех людей. Пошли Небесное благословение стране нашей Украине, властем, воинству и всему народу ея, предстательством Преблагословенныя Твоея Матере и всех Твоих святых. Ты бо еси Царь мира, и мира Твоего несть предела, и Тебе слава, и благодарение, и поклонение да возсылается, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

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