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|Просвети умы и сердца всех, приступающих к богоугодному творению мира. Во всех храмах УПЦ сегодня молятся за мир
|08.12.2019 10:14
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Во всех храмах УПЦ 8 декабря помолятся об успешной реализации миротворческого процесса и наступления мира на востоке Украины
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и согласно решению Священного Синода от 6 декабря 2019 года (Журналы №28, №29), в воскресенье 8 декабря, в поддержку миротворческих инициатив Украинского государства по урегулированию конфликта на Донбассе, во всех храмах епархии УПЦ вознесут за богослужением сугубые молитвы об успешной реализации миротворческого процесса и наступления мира на востоке Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Также после богослужений будет зачитан текст
Соответствующий циркуляр был направлен всем Преосвященным епархиальным владыкам 6 декабря.
ПРОШЕНИЕ НА СУГУБОЙ ЕКТЕНИИ
МОЛИТВА