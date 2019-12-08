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- Тело еще одного погибшего в пожаре в Одессе опознала мать
|Тело еще одного погибшего в пожаре в Одессе опознала мать
|08.12.2019 10:33
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Тело еще одного погибшего в пожаре в одесском колледже опознали. Им оказался 16-летний Кирилл Трофимчук Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама погибшего Алена Трофимчук.
По ее словам, сейчас тело Кирилла находится на ДНК-экспертизе. В сообщении говорится, что о дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.
Кирилл Трофимчук. Фото: Facebook/Алена Трофимчук
В пресс-службе Национальной полиции заявили, что личности других погибших в пожаре устанавливаются. А спасатели напоминают, что ситуация с конструкциями здания нестабильная, поскольку существует угроза обрушения внутренней части дома.
Напомним, что состоянию на 7 декабря были установлены личности троих из семи погибших при пожаре: 16-летней Ксении Бабенко (она скончалась в больнице), преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк, секретаря колледжа 56-летней Марины Коваль. Восьмая жертва пожара - спасатель Сергей Шатохин, который умер в больнице от полученных травм через три дня после пожара.