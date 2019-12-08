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|Спасатели сообщают уже о 10 погибших в пожаре в Одессе
|08.12.2019 11:10
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Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до десяти человек. Об этом
По словам спасателей, 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов были обнаружены тела еще двух человек.
По состоянию на 9 часов утра продолжались мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в одесском колледже.