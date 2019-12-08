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Спасатели сообщают уже о 10 погибших в пожаре в Одессе
08.12.2019 11:10

Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до десяти человек. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Спасатели сообщают уже о 10 погибших в пожаре в Одессе

По словам спасателей, 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов были обнаружены тела еще двух человек.

По состоянию на 9 часов утра продолжались мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в одесском колледже.

"По состоянию на 9.00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

 

Всего в результате пожара погибли 10 человек", - сказано в сообщении.

 

"Пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек).

 

Всего с начала разбора завала было вывезено 936 м³ строительных конструкций.

 

Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единиц техники, из них от ГСЧС 100 человек и 10 единиц техники", - сказано в сообщении.

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