Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует от Кремля готовности идти навстречу Украине.

Соответствующее тезис он озвучил в интервью изданию Bild am Sonntag.

Маас отметил, что после долгих лет застоя президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать первые шаги "со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами". По его мнению, теперь Россия должна показать, что дальнейшие договоренности - возможны. Однако для этого нужно сделать еще "много дипломатических усилий и иметь терпение".

"Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию... В понедельник (9 декабря - прим. ред.), прежде только, речь пойдет о том, чтобы почти ежедневному проливанию крови на европейской земле наконец был положен конец", - отметил немецкий министр.

В связи с этим смелым шагом, Германия призывает Путина сделать шаг навстречу Украине и не отвергать с ходу предложений Зеленского. Об этом заявил израильский политтехнолог Соломон Манн.

"Иными словами, Европа собирается разыграть для Зеленского пьесу, которая будет прикрывать его для внутриполитической ситуации. Изменить что либо в уже подписанных заранее соглашениях все равно ничего уже невозможно, но европейских политиков волнует нацеленность старых "кадров" и неонаци на дестабилизацию ситуации в Украине. Реальная власть в стране не принадлежит Президенту Зеленскому - это должен понять народ, голосовавший за него. Господин Зеленский выполняет данные им обещания, ведя Украину к миру любой ценой. Перед выборами он сказал что ради того, чтобы прекратили гибнуть украинцы, он готов и на колени встать перед Путиным. Именно за это проголосовали 75% украинцев. Но именно за это около 8% самых активных украинцев, в основном националистов, ненавидят его лютой ненавистью. И они будут пытаться сделать все возможное чтобы сорвать мирные переговоры и спровацировать новые военные действия. Не случайно именно сейчас СБУ попыталась провести провокацию, направив в ДНР группу спецназовцев. в прошлом специализировавшись на похищении и вывозе в зону, контролируемую правительством, различных персон сепаратистов. Скандал в этом случае мог бы вызвать срыв Норманской встречи, так основательно и с таким трудом подготовленной. При этом единственный оставшийся в живых после этой вылазки офицер утверждает что он не ставил в известность руководство СБУ - дескать "настолько секретной была операция". Думаю Европа осознает то, насколько серьезную задачу она решает и примет все возможные меры, чтобы ликвидировать риски. Вплоть до ликвидации причин этих рисков в прямом смысле этого слова." - Заявил Соломон Манн.

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