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|Без вывода войск РФ из Донбасса невозможно проведение выборов. Пресс-секретарь президента озвучила ультиматум Зеленского
|08.12.2019 12:43
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" будет в первую очередь поднимать вопрос о сроках и условиях возвращения пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса. Об этом сообщила глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель на своей странице в
Также она добавила, что без вывода войск Российской Федерации из Донбасса невозможно проведение выборов.