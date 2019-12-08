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|Зрада-Майдан начался: в первых рядах приехал Парубий
|08.12.2019 13:21
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Сегодня Киев будет майданить. В городе пройдут две акции протеста: днем на Майдане, вечером - у Офиса президента.
Цель акций - заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией.
На Майдан уже приехал Андрей Парубий с охраной