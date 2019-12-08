Игорь Гужва

МВФ и Зеленский обьявили, что договорились о начале новой кредитной программы.

Эта новость пришла как раз накануне встречи «нормандской четверки» в Париже и накануне акций протеста, которые организовывает Порошенко и Ко.

Очевидно, действия МВФ можно воспринимать как прямой знак поддержки Зеленского со стороны Запада.

Для «патриотической общественности» это может показаться странным.

Ведь в этой среде распространено клише, что Порошенко (Турчинов, Яценюк и прочие) - это силы прозападные, а Зеленский это латентно-пророссийский человек.

Но давайте сравним не слова, а действия Порошенко (в поздний период его правления) с тем, что сейчас делает Зе.

Порошенко уже к началу 2017 года избавился от большинства навязанных ему Западом людей, а также от людей, которых он привлекал, чтоб Западу понравиться. Был уволен Абромавичус и большинство грузинских «реформаторов» во главе с Саакашвили и Сакварелидзе.

Нефедов был скромным замминистра экономики, Гончарук со своим BRDO тихонько писал проекты реформ для правительства (значительная часть которых так и осталось проектами).

Из прокуратуры выгнали Касько, заведя на него уголовное дело. Трепак ушёл из СБУ.

Яресько, поматросив перспективой премьерства, отправили на вольные хлеба.

Данилюка чуть позже со скандалом уволили.

Лещенко и Найем ушли в оппозицию.

Посла США Йованович генпрокурор Луценко прямым текстом обвинил в давлении на правоохранительные органы.

Из крупных прозападных фигур остались на плаву разве что Сытник и Ульяна Супрун. Сытника, несмотря на все усилия Банковой, снять не удалось, но активность его парализовали, перевербовав Холодницкого.

Супрун тоже планировали уволить ближе к выборам, но потом Порошенко передумал, решив использовать ее для получения поддержки со стороны американской диаспоры.

А теперь давайте сравним с тем, что происходит сейчас. Именно с тем, что происходит в реальности, а не со словами. Карьера почти всех упомянутых выше фигур находится на взлёте. Даже в Минздраве ждут смены министра и камбэка команды Супрун.

Поэтому Зеленский Запад устраивает намного больше, чем Порошенко.

Порошенко выбрасывал за борт «соросят» по той же причине, по которой их не любит Коломойский. Они оба - украинские олигархи, которые живут по принципу «Техас должны грабить техасцы». А Зеленский - не олигарх. А потому с вниманием относится к тому, что ему говорят большие люди Запада.

Поэтому Коломойский не зря нервничает. Бороться с «соросятами» у него получается куда хуже, чем у Порошенко.