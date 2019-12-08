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|На зрада-майдане Армовир заменили на Армодек
|08.12.2019 14:17
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На Майдане Независимости в Киеве началось вече "Красные линии", созванное проевропейскими оппозиционными силами, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от чрезмерных компромиссов на саммите "нормандской четверки".
На сцену вышли народные депутаты Андрей Парубий, Инна Совсун, Ахтем Чийгоз и прежний нардеп Андрей Ильенко.
"Красные линии" украинской оппозиции выглядят следующим образом:
Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина готова к разумному компромиссу на этой встрече.
Отметим, на мероприятии раздают интересные листовки.