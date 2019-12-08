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На зрада-майдане Армовир заменили на Армодек
08.12.2019 14:17

На Майдане Независимости в Киеве началось вече "Красные линии", созванное проевропейскими оппозиционными силами, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от чрезмерных компромиссов на саммите "нормандской четверки".

На зрада-майдане Армовир заменили на Армодек

На сцену вышли народные депутаты Андрей Парубий, Инна Совсун, Ахтем Чийгоз и прежний нардеп Андрей Ильенко.

"Путин не хочет мира, он хочет порабощения. И пример Беларуси пускай будет хорошим предостережением для тех представителей нынешней украинской власти, кто хочет поставок дешевого российского газа, кто очень хочет посмотреть в глаза Путину и подставить ему спину.

 

Не мира хочет Путин, Путин хочет уничтожения украинской независимости.

 

Поэтому мы здесь сегодня, чтобы очертить "красные линии" для переговорщиков в Париже. Мы должны показать, что любой план и сценарий Путина в Украине не пройдет, что мы его не допустим.

 

Потому что Украина поднимется и встанет, если будет угроза для государства", - заявил Парубий.

 

 

 

"Мы здесь потому, что понимает подлость врага. Мы здесь потому, что боимся слабости президента.

 

Мы здесь потому, чтобы показать врагу, что он имеет дело не с одним президентом, он имеет дело со всем украинским народом", - сказала в свою очередь Совсун.

 

 

 

"Красные линии" украинской оппозиции выглядят следующим образом:

  • никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации;
  • никаких компромиссов по европейскому и евроатлантическому курсу;
  • никаких политический действий, в том числе выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий безопасности и деоккупации. Это касается вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей;
  • никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине;
  • никакого прекращения международных судебных процессов против России.

 

Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина готова к разумному компромиссу на этой встрече.

Отметим, на мероприятии раздают интересные листовки.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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