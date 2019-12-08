Сегодня в 19:00 под Офис Президента намерены выйти активисты. Они собираются оставаться там, чтобы “внимательно следить за каждым действием Зеленского”. По их словам, акция продлится до тех пор, пока не будет четкой информации, о чем договорились участники “нормандской четверки” в Париже.

Кишка сообщил, что за час до старта акции силовики Национальной гвардии Украины и Управления государственной охраны демонтировали сцену, которая находилась у входа в ОПУ.

Кроме того, правоохранители остановили автомобиль с палатками, которые нужны были для обогрева людей.

Координатор “Движения сопротивления капитуляции” отметил, что все нюансы акции были обсуждены с силовиками накануне, однако теперь они совершают такие действия.

Он также пригласил всех желающих приходить в 19:00 на Банковую.

По данным Сергея Высоцкого, команду зачистить Банковую от сцены и палаток из УГО отдал председатель Офиса Президента Андрей Богдан.

“Как всегда дерзкий дурак во главе администрации – главная угроза президенту. Если сегодня на Банковой начнется насилие – это будет прямая ответственность Богдана и Зеленского. Надеюсь, что ум победит. Собрание мирное и конституционное”, – добавил он.

Активистам удалось пронести сцену, однако ее снова забрали. Сейчас сцену устанавливают возле Дома с химерами.

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