

8 декабря исполняется 85 лет одной из самых знаменитых и любимых в народе отечественных актрис, народной артистке СССР Алисе Бруновне Фрейндлих. Свои дни рождения она обычно проводит на сцене, ведь театр давно стал для нее вторым домом.



Ее коллеги говорят, что именно там и можно увидеть ее настоящую, ведь в жизни она человек довольно закрытый и для многих остается загадкой. Какие воспоминания стали для нее самыми болезненными и другие малоизвестные факты ее биографии – далее в обзоре.





Родители Алисы – Ксения Федоровна и Бруно Артурович | Фото: sobaka.ru



Отец актрисы, Бруно Фрейндлих, был известным театральным и киноактером. Его родители переехали в Россию из Германии в XVIII в. – отсюда немецкая фамилия. Мать хотела назвать свою дочь Наташей, но благодаря вмешательству отца девочка получила имя Алиса. Когда началась блокада Ленинграда, ей было только 7 лет. Эти воспоминания для нее – одни из самых тяжелых, и актриса до сих пор не любит об этом говорить. В самом начале войны родители Алисы расстались. Отец оказался в эвакуации с ТЮЗом в городе Березники, где у него появилась другая семья. В 1944 г. у них родилась дочь Ирина – сводная сестра Алисы. А сама девочка вместе с матерью всю войну провела в Ленинграде – мать работала на военном заводе и высылке не подлежала.



Актриса в молодости | Фото: kino-teatr.ru

Алиса Фрейндлих с отцом, Бруно Артуровичем | Фото: sobaka.ru



Она не раз говорила, что выжить во время блокады им помогла бабушкина немецкая педантичность – она выдавала хлебный паек всем членам семьи строго по часам, а благодаря ее бережливости в первое время все выживали за счет довоенных запасов. Сама Шарлотта Фридриховна умерла в эшелоне в 1942 г. по дороге в эвакуацию. Позже Алиса Фрейндлих признавалась, что многими чертами характера обязана бабушке – в первую очередь, это педантичность, пунктуальность и любовь к порядку в делах и личных записях.



Актриса с дочерью Варей | Фото: sobaka.ru

Актриса с дочерью Варей | Фото: sobaka.ru



До войны немецкое происхождение для Алисы не было проблемой – в их доме часто бывали родственники и подруги бабушки, с которыми она говорила по-немецки, для детей наняли репетитора, учившего их немецкому языку. Но с началом войны отношение к их семье резко изменилось, фамилия Фрейндлих звучала как приговор. Брата ее отца с женой арестовали, а затем расстреляли, другие немецкие родственники были высланы из города. Бруно Фрейндлих избежал репрессий только благодаря тому, что находился в эвакуации. Алиса с мамой остались в Ленинграде вдвоем – хотя мать и носила по мужу немецкую фамилию, но по национальности была русской, и у ее дочери в свидетельстве о рождении тоже было записано «русская», что их тогда и спасло.



Алиса Фрейндлих в фильме *Таня, Таня*, 1963 | Фото: kino-teatr.ru



После войны мать Алисы вышла замуж за морского офицера, которого отправили служить в Эстонию, и они переехали вместе с ним в Таллинн, где прожили следующие 3 года. А после их развода Алиса с матерью снова вернулась в Ленинград. Мать устроилась на работу в контору, которая давала театрам костюмы напрокат, а Алиса начала заниматься в школьном театральном кружке. Наверное, с этого и начался ее роман с театром.



С дочерью перед спектаклем *Малыш и Карлсон*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru, 7days.ru



Еще со времен школьного театра Алиса Фрейндлих свыклась с мыслью о том, что роли романтических героинь – не для нее. Ей доставались либо мужские роли (мальчиков в женской школе не было), либо характерные. Так с тех пор и повелось, что на сцене она играла мальчишек и старушек. Одна из самых известных ее театральных ролей – дитя из спектакля «Малыш и Карлсон». У Алисы был музыкальный слух и неплохой голос, с детства она занималась вокалом, следовательно после школы какое-то время колебалась – идти ли ей в театральный вуз или в консерваторию. Но отец отсоветовал ей музыкальную карьеру, обратив внимание на то, что для оперной сцены у Алисы слишком маленький рост. Так она стала поющей драматической актрисой.



Актриса в гримерке перед спектаклем | Фото: sobaka.ru

Алиса Фрейндлих в роли невесты в фильме *Приключения зубного врача*, 1965 | Фото: aif.ru



В кино Алиса Фрейндлих снималась с 20 лет, но долгое время ей доставались лишь эпизодические роли, и она оставалась в тени красавиц-актрис. Ее творческая судьба в кино была абсолютно уникальной и нетипичной: только после 40 лет она начала получать главные роли и играть героинь.



Кадр из фильма *Полосатый рейс*, 1961 | Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих | Фото: interesnyefakty.org



Большинство фильмов, в которых сыграла Алиса Фрейндлих, стали классикой советского кинематографа. Их так часто показывают на разных телеканалах, что многие зрители воспринимают актрису, словно свою давнюю знакомую или родственницу. На экранах она кажется открытой, искренней, близкой. А вот за кадром для многих остается загадкой. Михаил Боярский, который не раз становился ее партнером по съемочной площадке, говорил: «Только одна сцена знает, какая она, потому что туда она выносит все самое сокровенное». К каждой своей роли Алиса Фрейндлих, по ее же словам, относится, как к ребенку, рожденному в муках.



Алиса Фрейндлих в фильме *Соломенная шляпка*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Служебный роман*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru



В отличие от ее творческого пути, личная жизнь актрисы сложилась не так счастливо. Она трижды была замужем, но все 3 брака распались. О причинах этого Фрейндлих говорила коротко: «В личной жизни, к сожалению, я несчастлива. Не могу сказать, что у меня совсем не было счастья. Но все в конце концов разбивалось о мою занятость. К тому же мужчины не любят слишком независимых женщин, которые отстаивают свою творческую и финансовую самостоятельность. Такой диссонанс непременно разрушает семьи…».



Алиса Фрейндлих в фильме *Тайна Снежной Королевы*, 1986 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Линия Марты*, 2013 | Фото: kino-teatr.ru



Актриса и в зрелом возрасте продолжает сниматься в кино, хотя в среднем новые фильмы с ее участием в последнее время выходят не чаще одного раза в 2 года. Фрейндлих объясняет это так: «Сейчас нет интересных ролей для актрис моего возраста. Я, конечно, сопротивляюсь, делаю концертные программы, работаю «на стороне», храбрюсь, чтобы не сразу сесть у печки и вязать носки. Жизнь – топливо для творчества, а творчество – топливо для жизни. Нельзя тратиться в жизни безудержно, чтобы потом ничего не осталось для сцены. Нельзя тратиться в театре так, чтобы в жизни все скользило мимо. Нужен баланс житейских и творческих затрат, весы все время должны балансировать». Остается только поздравить Алису Бруновну с днем рождения и пожелать ей необходимого баланса жизненных и творческих сил и долгих лет!



Актриса с дочерью и внуками | Фото: sobaka.ru

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих | Фото: kino-teatr.ru

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