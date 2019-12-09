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|"Белый вождь" Билецкий сообщил, что акция на Банковой носит предупредительный характер
|09.12.2019 07:50
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Акция под Офисом президента носит предупредительный характер, ее основной месседж - не допустить “сдачи” украинских интересов. Об этом заявил руководитель “Нацкорпуса” Андрей Билецкий в эксклюзивном комментарии телеканалу НАШ.
По словам Билецкого, на акции присутствуют в первую очередь не политические партии, а ветераны и общественные организации.
Лидер “Нацкорпуса” перечислил основные “красные линии”, которые, по его мнению, не должен переступать президент Зеленский.
Он прибавил, что нацгвардейцы все-таки разрешили активистам пронести под Банковую палатки, следовательно им будет где ночевать.