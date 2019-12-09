Акция под Офисом президента носит предупредительный характер, ее основной месседж - не допустить “сдачи” украинских интересов. Об этом заявил руководитель “Нацкорпуса” Андрей Билецкий в эксклюзивном комментарии телеканалу НАШ.

“Акция носит предупредительный характер, потому что Нормандии не произошло и о результатах мы можем только догадываться. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Основная акция будет зависеть от того, что завтра мы услышим на общем брифинге четырех глав государств, который состоится после нормандского саммита. Сегодня это четкий посыл Зеленскому про то, что капитулировать не выйдет”, - подчеркнул он.

По словам Билецкого, на акции присутствуют в первую очередь не политические партии, а ветераны и общественные организации.

Лидер “Нацкорпуса” перечислил основные “красные линии”, которые, по его мнению, не должен переступать президент Зеленский.

“Кроме запрета на амнистию боевикам, на федерализацию страны, внесения изменений в конституцию, запрета на проведение выборов без контроля границы украинскими силовиками…. я бы назвал еще одну красную линию - вопрос так называемого разведения, а на самом деле - “сдачи” территорий, которое приведет к тому, что большое количество проукраинских людей окажется во власти боевиков”, - утверждает Билецкий.

Он прибавил, что нацгвардейцы все-таки разрешили активистам пронести под Банковую палатки, следовательно им будет где ночевать.

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