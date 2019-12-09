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- Красная линия для Украины проходит по границе с Россией. Гдава МИД Пристайко
|Красная линия для Украины проходит по границе с Россией. Гдава МИД Пристайко
|09.12.2019 08:09
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Сегодня, 9 декабря, в столице Франции пройдет встреча глав государств-участниц "Нормандского формата". Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне вылета в Париж объявил о красных линиях, которые не намерен пересекать Киев на этих переговорах.
Об этом глава МИД сообщил в своем официальном Twitter.
Так же он считает, что важным будет добиться реального полного прекращения огня.
"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - уточнил Пристайко.