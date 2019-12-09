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|Ночью 9 декабря под завалами одесского колледжа нашли два тела
|09.12.2019 08:28
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Сегодня, 9 декабря, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) под завалами сгоревшего одесского колледжа обнаружили еще два тела.
Об этом сообщает
Тело одного погибшего нашли в 00:35, второго погибшего – в 05:15.
Также вчера в Украине был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.