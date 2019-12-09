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|Байден пообещал, что его сын не будет "доить" Украину, если он станет президентом США
|09.12.2019 09:25
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что члены его семьи не будут заниматься бизнесом за границей, если он будет избран президентом США в следующем году, в отличие от детей Дональда Трампа.
Об этом он заявил в воскресном интервью на кабельном канале HBO, пишет
Бывший вице-президент Барака Обамы, однако, защищал работу своего сына Хантера, который работал в руководстве газовой компании в Украине (Burisma). Как известно, именно это стало предметом неофициального расследования республиканцев, которое возглавляетРуди Джулиани. Так же как сотрудничество с Китаем.