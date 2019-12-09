Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что члены его семьи не будут заниматься бизнесом за границей, если он будет избран президентом США в следующем году, в отличие от детей Дональда Трампа.

Об этом он заявил в воскресном интервью на кабельном канале HBO, пишет LeFigaro .

Бывший вице-президент Барака Обамы, однако, защищал работу своего сына Хантера, который работал в руководстве газовой компании в Украине (Burisma). Как известно, именно это стало предметом неофициального расследования республиканцев, которое возглавляетРуди Джулиани. Так же как сотрудничество с Китаем.

«Они не будут ничего делать в какой-либо иностранной компании из-за того, что случилось с этой администрацией», – сказал Джо Байден.

«Никто не будет искать патенты на товары из Китая, никто не будет заниматься такими вещами», – пообещал он. «Если вы хотите поговорить о проблемах, давайте поговорим о семье Трампа», – продолжил он.

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