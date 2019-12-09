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Госизмена из-за Минских соглашений: анонсировано новое дело против Порошенко
09.12.2019 10:21

Бывшего гаранта Петра Порошенко намерены обвинить  в государственной измене в интересах Российской Федерации при подписании в 2015 году Минских соглашений.
 

Госизмена из-за Минских соглашений: анонсировано новое дело против Порошенко

"Порошенко зачем-то сам попросил Россию вернуть Украине границу только после согласованных с лидерами оккупированных территорий изменений в украинскую Конституцию и проведения на этих территориях местных выборов, которые в соотвествии с подписью Порошенко также должны пройти при условии их согласования с оккупационной администрацией", - напомнил прежний заместитель главы Администрации президента при Януковиче, юрист Андрей Портнов. 

Он заявил, что 10 декабря подаст новое заявление о преступлении экс-президента Петра Порошенко.

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