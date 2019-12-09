Сводка Новостей
- Встреча Путина и Зеленского не ограничена по времени - хоть до утра
- Дедушку Мороза "слуги народа" будут встречать уже 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов Киева
- Госизмена из-за Минских соглашений: анонсировано новое дело против Порошенко
- Байден пообещал, что его сын не будет "доить" Украину, если он станет президентом США
- Встреча Путина с Зеленским может состояться после всей официальной программы саммита. Ориентировочно в 21:40
|Госизмена из-за Минских соглашений: анонсировано новое дело против Порошенко
|09.12.2019 10:21
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Бывшего гаранта Петра Порошенко намерены обвинить в государственной измене в интересах Российской Федерации при подписании в 2015 году Минских соглашений.
Он заявил, что 10 декабря подаст новое заявление о преступлении экс-президента Петра Порошенко.