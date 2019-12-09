 Дедушку Мороза "слуги народа" будут встречать уже 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов Киева - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Дедушку Мороза "слуги народа" будут встречать уже 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов Киева
09.12.2019 10:40

Подавляющее большинство опрошенных украинцев считают, что народные депутаты фракции "Слуга народ" не заслужили корпоратив, который 20 декабря пройдет в одном из самых дорогих ресторанов Киева - Chi. Об этом сообщает телеграм-канал "Темный рыцарь", который провел опрос своей аудитории.

Дедушку Мороза "слуги народа" будут встречать уже 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов Киева

Об этом сообщает телеграм-канал "Темный рыцарь", близкий к фракции "Слуга народа". 

"Если что, корпоратив Слуг Народа состоится в ресторане Chi 20 декабря этого года. Как вы считаете, мы заслужили праздник?", - говорится в сообщении канала.

Напомним, телеграм-канал "Темный рыцарь" связывают с "группой Коломойского" в "Слуге народа" и нардепом Александром Дубинским.

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