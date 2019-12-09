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|Встреча Путина и Зеленского не ограничена по времени - хоть до утра
|09.12.2019 10:59
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Встреча Путина и Зеленского не ограничена по времени, ее длительность будет зависеть только от самих президентов. Об этом заявил помощьник президента РФ Юрий Ушаков.
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Об этом заявил
Почему так скромно? Ведь хотя «нормандский формат» был задуман для обсуждения выполнения Минских соглашений, российская сторона согласна обсуждать в нем и прочие проблемы двусторонних отношений (это, кстати, противоречит официальной позиции относительно того, что конфликт в Донбассе сугубо внутренний, но будем надеяться, что российские дипломаты знают, что делают).
Ну смотрим.
Впрочем, в прямом эфире шоу Савика Шустера вечером 6 декабря и на Telegram-канале «Резидент», связанным с офисом президента, появилось довольно информации о намерениях украинской стороны. Подход этот называют «формулой Зеленского». Ключевые ее элементы на сегодняшний день выглядят следующим образом.
Тут, правда, есть одно но – Минские соглашения дают самоуправлению очень большие права, включая, например, автономию в сфере языковой политики. Если бы речь шла о распространении этих прав на всю территорию Украины, то, пожалуй, даже и Россия не стала бы против этого возражать... Однако украинская власть таким путем пойти не может – слишком сильно давление со стороны радикальных националистов.
Во-вторых, Зеленский пошел на уступки в вопросе получения Украиной контроля над границей до проведения выборов. Правда, уступка эта только частичная – властям ЛДНР он не доверяет, потому предлагается комплекс мер по обеспечению режима безопасности.
1. Иностранные войска с территории ЛДНР должны быть выведены, а незаконные вооруженные формирования – разоружены.
Это все прекрасно, но по Минским соглашениям это все нужно сделать на всей территории Украины. Интересно, будет ли поднят вопрос о разоружении «Правого сектора*» и вывода с территории Украины американских военных строителей, оборудующих военно-морскую базу в Очакове? Увы, политика – искусство возможного, и такие требования Зеленскому выдвинуты не будут...
2. Контроль над границей следует передать полицейской миссии ОБСЕ или миротворцам ООН. В общем, тут главное препятствие – долгое согласование размещения миротворцев. Процесс займет не менее года, к тому же потребуется привлечь очень много войск.
3. Охрану правопорядка на территории ЛДНР возьмет на себя смешанный контингент из местной милиции, украинской нацгвардии и миротворцев. Такая практика была опробована в бывшей Югославии, в частности – в Хорватии («хорватский опыт» включает в себя не только операцию «Буря», но и более мягкие формы реинтеграции отколовшихся территорий). В сущности, такой подход не предполагает оккупации территории ЛДНР и не противоречит Минским соглашениям.
В-третьих, Зеленский пошел на уступки в вопросах амнистии. Раньше он ее вообще исключал, а теперь согласен амнистировать людей, не принимавших участие в боевых действиях.
Вообще-то это прекрасно... Украина милостиво соглашается простить людей, которые перед ней ни в чем не виноваты.
В-четвертых, в ЛДНР проводятся выборы по украинскому законодательству, с участием украинских партий и с участием общеукраинской ЦИК, а не местных комиссий. По Минским соглашениям все это полагается согласовывать с представителями ОРДЛО (на практике – ЛДНР), но Зеленский против этого.
Зеленский даже подсказал, кто будет голосовать – те жители региона, которые выехали оттуда на территорию Украины. Справедливости ради надо сказать, что люди просто бежали и именно идеологическая составляющая при выборе России или Украины была не самой важной. Тем не менее логично предположить, что за пять лет эти люди от своего родного региона несколько оторвались.
* * *
Рассмотрев подходы Зеленского к политической составляющей Минских соглашений, легко понять, что компромисс в этих вопросах пока невозможен. Логично остановиться на тех моментах, которые не требуют политического согласования – развода войск и обмена пленными.
А вот Россия – это прежде только территория. И там никогда не поймут, как можно победить, потеряв почти две области.
Поэтому Украина ждет, что Россия будет платить и каяться. А Россия ждет, что Украина будет платить и каяться. И вот такие вот у нас будут мирные переговоры.