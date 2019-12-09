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|История про Петю и "Иичко": метателем яиц оказался журналист из Львова
|09.12.2019 11:37
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В сети появилось видео парня, который метнул яйцо в экс-президента Украины Петра Порошенко во время выступления на собранном им же Майдане.
Ролик опубликован на странице Андрея Самошкина, который и виден на этом ролике в качестве метателя яйца.
На видео можно рассмотреть, что он успел бросить на сцену несколько яиц.
Напомним,
После бросков Самошкина задержали.
Андрей Самошкин, как указано на его Facebook, живет во Львове. При нем было журналистское удостоверение издания "Правовой контроль". Главный редактор "Контроля" Артур Журбенко подтвердил, что Самошкин работает в издании.