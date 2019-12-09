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|Если Украина не пойдет навстречу Донбассу, нам придется войти в Киев и покончить там с анархией. Жириновский
|09.12.2019 11:55
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Владимир Жириновский заявил, что может сложиться такая ситуация, что русским придётся войти в Киев.
Журналисты из пула Владимира Путина опубликовали названия залов Елисейского дворца, где пройдут двусторонние встречи лидеров "четверки".