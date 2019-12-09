Владимир Жириновский заявил, что может сложиться такая ситуация, что русским придётся войти в Киев. "Если Украина не пойдет навстречу Донбассу, нам придется войти в Киев и покончить там с анархией", - грозит в Facebook Владимир Жириновский и пугает "разделом Украины". "Мне кажется, что единственной правильной стратегией по Донбассу может быть стратегия 4д: деоккупация, демилитаризация, денацификация и демократизация. И эта стратегия должна реализоваться последовательно: сначала деоккупация, потом демилитаризация, после денацификация и уже самый последний этап выборы и формирование органов местного самоуправления." - Заявил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. Журналисты из пула Владимира Путина опубликовали названия залов Елисейского дворца, где пройдут двусторонние встречи лидеров "четверки". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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