"Страна" взяла интервью у метателя яиц в Петра Порошенко. Им оказался львовянин и журналист Андрей Самошкин.

Он рассказал нам, почему решил забросать экс-президента яйцами на Майдане против капитуляции, который прошел 8 декабря.

Видео своих бросков Самошкин опубликовал вчера на своей Facebook-странице.

Позже выяснилось, что у Андрея есть удостоверение издания "Правовой контроль". Его руководство уже подтвердило, что Самошкин - сотрудник редакции.

Мы поговорили с метателем яиц в Петра Порошенко.

- Кто вы, откуда, чем по жизни занимаетесь?

- Я официально не работаю, живу в Киеве. У меня семья и двое детей на западной Украине. Я к ним езжу. Я немного виноват перед своими детьми и, вероятно, должен был бы проводить с ними больше времени, но сейчас я занимаюсь активизмом. Когда начался Майдан, боевые действия на Востоке страны, я разбирался в общественной деятельности и какое-то время числился в "Правом секторе". И тогда я увидел, что не все так правильно, как нам преподносят. С 2016 года я действовал самостоятельно и первые мои дела - Майдан 2016 года, когда мы неделю удерживали палатку. И тогда патриоты вроде нас поддерживали, а когда нас пришли бить - все убежали. Тогда я и насмотрелся проплаченного национализма. И я начал свою борьбу тут. Потом был Майдан Михо (Михо-Майдан, когда сторонники экс-президента Грузии сошлись с противниками режима Порошенко. - Ред.). Мы поняли, что они с Донбассом пудрят людям мозги, и мы вышли оттуда. Патриотическое движение сейчас на очень низком уровне, на подкормке у олигархов, и я выступаю против таких движений. Сейчас я вхожу в юридическую группу поддержки "УПА Сонечко".

- Это был план метнуть в Порошенко яйцом или это у вас вышло спонтанно?

- Это было спонтанно.

- Спонтанно. А яйцо откуда взяли? В кармане нашлось?

- Купил в магазине неподалёку. Я понимал, что если никто себя не проявит - что-то нужно делать. С 2016 года я занимаю активную позицию. Люди, которые тогда выходили за Порошенко - сегодня его поддерживают. Меня это просто убило. И там много свободовцев, правосеков.

- Почему вы решили это сделать, ваша мотивация?

- Хотел поднять сознательность людей. Пусть нас мало и мы плохо организованы, но мы же должны стать мудрее. Я хотел показать людям, чтобы они не боялись волков в овечьей шкуре, не боялись действовать, чтобы они не боялись что-то делать. Я переживал в тот момент, понимал, где находился. Хорошо, что так произошло, как оно вышло. Я не целил конкретно в Порошенко - я их всех считаю предателями и яйцо летело во всех них. С 2014 года они ничего не сделали и только усугубили положение Украины. Вот моя мотивация.

- Как вы вообще оказались на митинге? Ходили слухи, что людей свозили за деньги. Вы приехали сами, или вас привезли?

- Я вообще живу в Киеве и работаю тут. Много времени нахожусь тут. И я сам пришёл. И не мог пропустить такого.

- Как отреагировали люди вокруг на ваш нестандартный поступок?

- Кто-то начал бросаться на меня. Кто-то меня наоборот защищал от них. Привезенные кидались на меня. Но вмешалась полиция. Они уже в конце пришли. Но оттеснили меня. С уважением даже. Меня это удивило. Они отвезли меня в участок на Прорезной, составили админпротокол. Скоро будет суд. Говорят, что меня оштрафуют.

- Почему именно яйцо, а не помидор, или какой-то другой овощ?

- Я вообще хотел провести люстрацию. В плане была зеленка. Но подобраться к сцене я не смог. Вот я просто шприцом накачал яйца зеленкой и пошёл в толпу. У меня в чеке даже стоит время покупки зеленки - 13.46. То есть я купил ее уже после начала акции. Зашёл в кафе, в туалет. И шприцем все это сделал.

- Вы считаете акцию успешной?

- Я считаю, что это была успешная акция. Я шёл к этому не один год и сейчас пытаюсь найти продолжение без влияния извне. Многие подключаются, содействуют. Я надеюсь, что нас станет больше. И мы сможем вместе работать и помогать друг другу. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Я не вижу смысла в движении в Европу или Россию. Я хочу Европу в Украине, чтобы мы стали лучше, сильнее. Сами для себя. Без привязки к кому-то.

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