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|Баба-Яга против: зрада-майдан намерен «шатать трубу» независимо от итогов встречи Путина и Зеленского
|09.12.2019 13:29
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Сборная националистов «всея Украины» намерена провоцировать обострения украинской политики независимо от результатов встречи Зеленского и Путина.
Такую информацию сообщает телеграм-канал «
Так называемая «партия войны», представленная незначительным, но очень агрессивным меньшинством, очень болезненно реагирует на любые мирные инициативы.
Тогда как шансы на то, что по результатам встречи будет предпринят целый комплекс гуманитарных мероприятий, открывающий дорогу к бескровной интеграции Донбасса, очень высоки.
Об этом гуманитарном комплексе мер, в частности,
Поскольку подобные шаги недопустимы в националистической парадигме, «зрада-майдан» будет интерпретировать такие мероприятия как сдачу национальных интересов Украины. На что пойдут сторонники войны «до победного конца» покажет ближайшее развитие событий.
Антикоррупционный активист и замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем у себя в Facebook по сути призвал не интегрировать Донбасс.
Он напомнил о решении главы ФРГ Конрада Аденауэра не объединяться с ГДР в 50-х годах и заявил, что тот был прав. Эту историю Найем озаглавил "Вместо советов накануне Нормандии".
Правильной альтернативой Найем считает не воссоединение страны, а вхождение ее "правильной" части в западные структуры, куда устремилась в свое время и ФРГ - в НАТО и Евросоюз.
Правда, здесь аналогия хромает на обе ноги: Украину не берут ни туда, ни туда. Хотя после Евромайдана, на который призвал выходить сам Найем, прошло уже шесть лет.
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