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|Акцию украинских националистов забросали яйцами в Париже
|09.12.2019 14:06
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Активисты «Движения ветеранов Украины» вместе с некоторыми представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки».
По приблизительным оценкам в акции приняли участие около 150 человек. Они прошли улицами Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем провели митинг на площади.
Однако, неожиданно для участников акции, в какой-то момент в них полетели яйца.
Об этом сообщили сами организаторы на своей