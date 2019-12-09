Активисты «Движения ветеранов Украины» вместе с некоторыми представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки».

По приблизительным оценкам в акции приняли участие около 150 человек. Они прошли улицами Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем провели митинг на площади.

Однако, неожиданно для участников акции, в какой-то момент в них полетели яйца.

Об этом сообщили сами организаторы на своей странице в Facebook .