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|В Париже появились активистки Фемен - Stop Putin War
|09.12.2019 14:43
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Только что Фемен разделись и кричал Stop Putin War прямо под Елисейским дворцом.
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