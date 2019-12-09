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В Париже появились активистки Фемен - Stop Putin War
09.12.2019 14:43

Только что Фемен разделись и кричал Stop Putin War прямо под Елисейским дворцом.

В Париже появились активистки Фемен - Stop Putin War

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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