Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани трижды встречался с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным во время визита в Киев на прошлой неделе.

Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко.

По его словам, Джулиани виделся с Шокиным трижды - в среду, 4 декабря, в четверг и утром пятницы, перед тем, как вылететь обратно в США.

Это первый раз, когда адвокат Трампа виделся с Шокиным лично - до этого они один раз общались по Skype в январе этого года.

По словам Телиженко, экс-генпрокурор рассказал Джулиани о Tempelton Fund - американский хедж-фонд, в котором якобы были размещены 7 млрд долларов, выведенных из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

Телиженко добавил, что Джулиани и Шокин также обсудили "каждого свидетеля или участника процессов, какие документы у них на руках". Собеседник издания рассказал, что Шокин передал Джулиани "сотни, тысячи страниц документов".

Еще один уже прежний прокурор с которым хотел, но так и не встретился Джулиани, - Константин Кулик. Встреча с ним изначально не планировалась, но Телиженко предполагает, что вскоре она может состояться.

Голосование по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе могут провести в течение этой недели. Такое заявление сделал глава юридического комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер, сообщает NBC .

"Мы, вероятно, представим статьи об импичменте Комитету позже в течение недели", - сказал Надлер.

По словам главы юридического Комитета, обвинения вероятно будут касаться возможных злоупотреблений Трампом властью, попыток препятствовать расследованию в Конгрессе США. Как отметил Надлер, многие детали статей об импичменте еще не доработаны и Комитету необходимо провести консультации по всем вопросам.

Также больше ясности могут внести результаты совместных слушаний демократов и республиканцев, которые состоятся в юридическом Комитете в понедельник, 9 декабря.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира