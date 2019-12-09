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|Шокин передал Джулиани "сотни, тысячи страниц документов"
|09.12.2019 15:01
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани трижды встречался с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным во время визита в Киев на прошлой неделе.
Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко.
Телиженко добавил, что Джулиани и Шокин также обсудили "каждого свидетеля или участника процессов, какие документы у них на руках". Собеседник издания рассказал, что Шокин передал Джулиани "сотни, тысячи страниц документов".
Еще один уже прежний прокурор с которым хотел, но так и не встретился Джулиани, - Константин Кулик. Встреча с ним изначально не планировалась, но Телиженко предполагает, что вскоре она может состояться.
Голосование по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе могут провести в течение этой недели. Такое заявление сделал глава юридического комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер, сообщает
По словам главы юридического Комитета, обвинения вероятно будут касаться возможных злоупотреблений Трампом властью, попыток препятствовать расследованию в Конгрессе США. Как отметил Надлер, многие детали статей об импичменте еще не доработаны и Комитету необходимо провести консультации по всем вопросам.
Также больше ясности могут внести результаты совместных слушаний демократов и республиканцев, которые состоятся в юридическом Комитете в понедельник, 9 декабря.