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|У Коболева заявили, что Зеленский "Нафтогазу" не указ, пусть договаривается
|09.12.2019 15:19
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НАК "Нафтогаз Украины" не будет отказываться от своих требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании.
Он также подтвердил участие исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко в составе делегации в Париже как представителя НАК, ведущего переговоры по заключению долгосрочного контракта.
По его словам, в случае принятия в Париже каких-то решений по газовой тематике они должны будут пройти процедуру согласования правлением или акционером "Нафтогаза".
То есть, источник в НАК, которого цитирует Интерфакс, уполномочен заявить, что:
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что исполнительный директор НАК Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вошли в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, при необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются.
Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".