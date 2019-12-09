Министр экономики Тимофей Милованов обсудил стратегию экономического развития Украины с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что общие потери украинской экономики Украины от российской агрессии составили от $50 до $150 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прямые потери в 2014–2015 годах составили 15–20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, [аналитик Atlantic Council] Андерс Аслунд дает оценку в $100 млрд)", – отметил Милованов.

По обнародованным им данным, оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на не подконтрольных украинскому правительству территориях (Крым и оккупиррованный Донбасс) составляет около 85 млрд грн.

Министр уточнил, что на территории Автономной Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн.

На территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн

На территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", – добавил министр.







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