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|Милованов взял совет у Ющенко, как строить экономику
|09.12.2019 19:05
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Министр экономики Тимофей Милованов обсудил стратегию экономического развития Украины с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что общие потери украинской экономики Украины от российской агрессии составили от $50 до $150 млрд. Об этом он написал на своей
По обнародованным им данным, оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на не подконтрольных украинскому правительству территориях (Крым и оккупиррованный Донбасс) составляет около 85 млрд грн.
Министр уточнил, что на территории Автономной Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн.
На территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн
На территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.