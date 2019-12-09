Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных" может произойти до конца этого года, ближе к католическому Рождеству, заявил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он также рассказал, что по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, намеченного на понедельник, 9 декабря, ожидается принятие декларации или коммюнике.

"Мне кажется, что нужно дождаться завершения саммита, когда мы увидим коммюнике, когда мы увидим декларацию - тогда уже можно будет говорить, насколько стороны готовы к дальнейшему позитивному, прагматичному диалогу", - отметил Чеснаков.

По мнению Чеснакова, "сегодняшняя встреча может стать холодным душем для (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, потому что ни Россия, ни Германия и Франция не могут отказать от тех трактовок минских соглашений, что лежат на столе, иначе это будет потеря лица".

При этом, считает знаток, участники саммита не станут обсуждать новую версию закона об особом статусе Донбасса, вместо этого Киеву может быть дан сигнал к пролонгации принятого ранее закона.

"Сам закон не будет обсуждаться, просто Киев получит сигнал, что сам закон нужно продлевать, тем более, что министр иностранных дел Украины заявил, что подобный сценарий наиболее вероятен. Дело в том, что действующий закон прекращает свое действие 31 декабря. Новый закон Украины за такое короткое время не только написать, но принять не в состоянии. Поэтому я думаю это единственная возможность для Украины хотя как-то сохранить лицо и выполнить те обязательства в рамках минских соглашений", - подчеркнул Чеснаков.

Касаясь двусторонней встречи президентов России и Украины, он высказал мнение, "это будет налаживание прямого личного контакта".

Комментируя предложение Киева о введении в Донбасс "муниципальной стражи", Чеснаков сказал, что украинская сторона в последнее время "фонтанирует какими-то идеями, предложениями, не задумываясь над тем, как это соотносится с действующими документами - теми же Минскими соглашениями, и насколько реалистичны эти их идеи".

"Пока все эти идеи о том, что там (в Донбассе - ред.) будет какой-то совмещенный контингент (украинских военных и сил самопровозглашенных республики - ред)..., все это является попытками "растянуть" повестку, предложить какие-то новые инициативы, которые не обеспечены ничем - ни юридическим, ни финансовым, ни политическим механизмами", - подчеркнул глава Центра политической конъюнктуры.

6 декабря информированный источник сообщил, что вопрос об обмене входит в повестку "нормандского" саммита, который пройдет в Париже.

"Участники саммита обсудят условия реализации всеобъемлющего бессрочного прекращения огня, а также дадут сигнал к скорейшему обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта по схеме "всех установленных на всех установленных", - сказал источник.

Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года собрались 9 декабря на саммит в "нормандском формате", где обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Переговоры пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

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