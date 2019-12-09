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- Путин прибыл на встречу в "Нормандском формате"
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- Встреча может стать холодным душем для Зеленского, но обмен "всех на всех" может состояться до конца года. Чеснаков
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- В Париже началась встреча "нормандской четверки"
|Встреча может стать холодным душем для Зеленского, но обмен "всех на всех" может состояться до конца года. Чеснаков
|09.12.2019 19:23
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Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных" может произойти до конца этого года, ближе к католическому Рождеству, заявил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в
Он также рассказал, что по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, намеченного на понедельник, 9 декабря, ожидается принятие декларации или коммюнике.
По мнению Чеснакова, "сегодняшняя встреча может стать холодным душем для (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, потому что ни Россия, ни Германия и Франция не могут отказать от тех трактовок минских соглашений, что лежат на столе, иначе это будет потеря лица".
При этом, считает знаток, участники саммита не станут обсуждать новую версию закона об особом статусе Донбасса, вместо этого Киеву может быть дан сигнал к пролонгации принятого ранее закона.
Касаясь двусторонней встречи президентов России и Украины, он высказал мнение, "это будет налаживание прямого личного контакта".
Комментируя предложение Киева о введении в Донбасс "муниципальной стражи", Чеснаков сказал, что украинская сторона в последнее время "фонтанирует какими-то идеями, предложениями, не задумываясь над тем, как это соотносится с действующими документами - теми же Минскими соглашениями, и насколько реалистичны эти их идеи".
6 декабря информированный источник сообщил, что вопрос об обмене входит в повестку "нормандского" саммита, который пройдет в Париже.
Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года собрались 9 декабря на саммит в "нормандском формате", где обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Переговоры пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.