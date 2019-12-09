Сводка Новостей
- Путин прибыл на встречу в "Нормандском формате"
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- В Париже началась встреча "нормандской четверки"
|Путин помог Зеленскому не попасть впросак перед прессой на встрече в "Нормандском формате". Видео
|09.12.2019 19:42
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Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Укараины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе. Это видно на видео начала встречи, опубликованном на YouTube.
На кадрах видно, что лидеры "четверки" уже смотрели на фотографов, а Владимир Зеленский по-прежнему сидел к ним спиной, не повернувшись к прессе со своего места за столом.
Президент Франции Эмманюэль Макрон показал рукой на журналистов, но Зеленский не понял этого жеста.
Тогда Зеленскому о необходимости повернуться сказал Путин.
Президент Украины ответил "А!" и повернулся к прессе.
Напомним, что сегодня в Париже проходит встреча так называемой "Нормандской четверки".
Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель России Владимир Путин пожали друг другу руки перед началом "нормандского саммита". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
Стоит отметить, что это первая встреча Зеленского и Путина.