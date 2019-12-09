Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Укараины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе. Это видно на видео начала встречи, опубликованном на YouTube.

На кадрах видно, что лидеры "четверки" уже смотрели на фотографов, а Владимир Зеленский по-прежнему сидел к ним спиной, не повернувшись к прессе со своего места за столом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон показал рукой на журналистов, но Зеленский не понял этого жеста.

Тогда Зеленскому о необходимости повернуться сказал Путин.

Президент Украины ответил "А!" и повернулся к прессе.

Напомним, что сегодня в Париже проходит встреча так называемой "Нормандской четверки".

Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель России Владимир Путин пожали друг другу руки перед началом "нормандского саммита". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Стоит отметить, что это первая встреча Зеленского и Путина.

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