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- В Париже началась встреча "нормандской четверки"
|Путин прибыл на встречу в "Нормандском формате"
|09.12.2019 20:00
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате". Трансляцию ведет телеканал "
Путин прибыл на фирменном автомобиле " АУРУС".
До этого в Елисейский дворец прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня в Париже состоится первая за 3 года встреча лидеров "нормандской четверки". В столицу Франции приедут президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и проведут переговоры.
Лидеры стран "нормандского формата" обсудят возвращение всех украинских пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.
Ожидается, что встреча начнется в 17:00 по Киеву (16:00 по местному времени). Об этом накануне сообщила представитель Германии Ульрике Деммер.
В рамках встречи "нормандской четверки" запланированы двусторонние встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в ОП отметили, что неизвестно, сколько времени будут продолжаться двусторонние встречи лидеров и сама встреча в "нормандском формате".
Ранее Кирилл Тимошенко подтвердил отдельную встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина после переговоров "нормандской четверки" в Париже.