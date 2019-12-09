Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу в "Нормандском формате".

В отличие от Меркель, которую автомобиль представительского класса подвез прямо ко входу, Зеленского подвезли на хэтчбеке "Рено" и высадили далеко от ступенек, где его ждал Макрон. Зе пришлось идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу.

Когда Зеленский заходил в Елисейский дворец, ему крикнули по-русски - приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон.

Но президент Украины ничего не сказал, не обратив на вопрос внимания.

"По всей видимости для Зеленского сегодняшняя встреча будет носить эпохальный характер. Можно уже разделить его президентство на до и после переговоров в Париже.

От их результаты, будет зависеть рейтинг и перспективы самого Зеленского.

Не будет прогресса, поддержка будет быстро падать, а сам президент начнет быстро превращаться в Петра Алексеевича с подобным финалом через пять лет." - Заявил политический аналитик Кирилл Молчанов.