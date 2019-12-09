Сводка Новостей
- Полиция открыла уголовное дело против Богдана по заявлению Кличко
- Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича
- Зеленский прибыл на саммит в "Нормандском формате"
- Путин прибыл на встречу в "Нормандском формате"
- Путин помог Зеленскому не попасть впросак перед прессой на встрече в "Нормандском формате". Видео
|Зеленский прибыл на саммит в "Нормандском формате"
|09.12.2019 20:18
|
Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу в "Нормандском формате".
В отличие от Меркель, которую автомобиль представительского класса подвез прямо ко входу, Зеленского подвезли на хэтчбеке "Рено" и высадили далеко от ступенек, где его ждал Макрон. Зе пришлось идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу.
Но президент Украины ничего не сказал, не обратив на вопрос внимания.