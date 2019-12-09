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|Полиция открыла уголовное дело против Богдана по заявлению Кличко
|09.12.2019 21:33
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Против главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Нацполиция открыла уголовное дело по заявлению городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает
Отмечается, что досудебное расследование поручено страршому следователю Главного управления Нацполиции Натальи Гаевой.
"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый список досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - Ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы он не увольнял мэра Киева Виталия Кличко.