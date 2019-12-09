Против главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Нацполиция открыла уголовное дело по заявлению городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает "Радио Свобода" , ссылаясь на соответствующий документ. Отмечается, что досудебное расследование поручено страршому следователю Главного управления Нацполиции Натальи Гаевой. "27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый список досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - Ред.)", - говорится в сообщении. Напомним, ранее Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы он не увольнял мэра Киева Виталия Кличко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки управления главного киева виталия кличко Теги: последние сводки