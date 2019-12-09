 Битва за президента: Зеленский может войти в историю. Сегодня. Потому, что обещал Мир - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Битва за президента: Зеленский может войти в историю. Сегодня. Потому, что обещал Мир
09.12.2019 22:11

Бизнесмен Евгений Черняк советует Зеленскому  не обращать внимания на тех, кто сделал конфликт своей профессией. 

Битва за президента: Зеленский может войти в историю. Сегодня. Потому, что обещал Мир

"Сегодня Президент Зеленский может войти в историю. Для этого не нужно слушать тех, кто сделал конфликт своей профессией. Тех, кто зарабатывает на нём и тех, кому нечего предложить, кроме этого. Других стратегий у них просто нет.

 

Украине нужно быть сильной, а это значит не воровать из бюджета, сделать необходимые реформы и такую страну начнут почитать и будут с ней разговаривать не свысока, а договариваться.

 

Пора стать очень эффективной страной. А это значит ценить в первую очередь себя, а потом и всех остальных соседей.

 

Потому, что тот, кто не умеет почитать себя не сможет научиться слышать других.

 

Побеждают страны и общества, которые умеют, уважая себя, ценить всех остальных.
Хорошо относиться к своей стране- это не значит ненавидеть других,а всё делать так, чтобы граждане другой страны захотели стать гражданами твоей страны.

 

Это главная задача и главный индикатор того, что всё движется в правильном направлении.

 

Зеленский может войти в историю. Сегодня. Потому, что обещал Мир. И может стать первым, кто обещал и выполнил обещания, а к такому не привыкли люди и это будет началом хорошей традиции, выполнять свои обещания.

 

Сейчас уникальная ситуация. Все ресурсы внутри страны есть. Не нужно идти в размен, меняя принципы на мифическую поддержку тех, кто завтра выстрелит в спину".

"Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова", - новый плакат на Банковой грозит смертью президенту Зеленскому. 

В Париже уже идут эксцессы с участием украинцев.

"Только что "Рух ветеранов Украины" разорвали флаг России и непризнанных республик, и бросили на землю.

 

Российский журналист Первого канала поднял флаг своей страны и забрал с собой. Сейчас будет фото и видео.

 

Это все произошло в Париже прямо в прес-центре на улице возле Елисейского дворца", - пишет в телеграм журналист Андрей Павловский и публикует фото с акции.

 

 

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