Бизнесмен Евгений Черняк советует Зеленскому не обращать внимания на тех, кто сделал конфликт своей профессией.
"Сегодня Президент Зеленский может войти в историю. Для этого не нужно слушать тех, кто сделал конфликт своей профессией. Тех, кто зарабатывает на нём и тех, кому нечего предложить, кроме этого. Других стратегий у них просто нет.
Украине нужно быть сильной, а это значит не воровать из бюджета, сделать необходимые реформы и такую страну начнут почитать и будут с ней разговаривать не свысока, а договариваться.
Пора стать очень эффективной страной. А это значит ценить в первую очередь себя, а потом и всех остальных соседей.
Потому, что тот, кто не умеет почитать себя не сможет научиться слышать других.
Побеждают страны и общества, которые умеют, уважая себя, ценить всех остальных.
Хорошо относиться к своей стране- это не значит ненавидеть других,а всё делать так, чтобы граждане другой страны захотели стать гражданами твоей страны.
Это главная задача и главный индикатор того, что всё движется в правильном направлении.
Зеленский может войти в историю. Сегодня. Потому, что обещал Мир. И может стать первым, кто обещал и выполнил обещания, а к такому не привыкли люди и это будет началом хорошей традиции, выполнять свои обещания.
Сейчас уникальная ситуация. Все ресурсы внутри страны есть. Не нужно идти в размен, меняя принципы на мифическую поддержку тех, кто завтра выстрелит в спину".
"Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова", - новый плакат на Банковой грозит смертью президенту Зеленскому.
В Париже уже идут эксцессы с участием украинцев.
"Только что "Рух ветеранов Украины" разорвали флаг России и непризнанных республик, и бросили на землю.
Российский журналист Первого канала поднял флаг своей страны и забрал с собой. Сейчас будет фото и видео.
Это все произошло в Париже прямо в прес-центре на улице возле Елисейского дворца", - пишет в телеграм журналист Андрей Павловский и публикует фото с акции.