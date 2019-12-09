Аваков поговорил со СМИ. Сказал, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". От вопроса о срыве разведения войск ушел. На Банковую слушать итоговую пресс-конференцию из Парижа приехал руководитель "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о завершении двухсторонней встречи главы Украинского государства с президентом РФ Владимиром Путиным. "Двусторонняя встреча президента Украины Владимиром Зеленским и президента России Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершилась", - написала Мендель в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник вечером. По информации российских СМИ, переговоры Путина и Зеленского продолжались более часа. В свою очередь пресс-служба Офиса президента на странице в Фейбуке сообщила, что "сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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