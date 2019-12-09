Сводка Новостей
- Аваков заявил, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". Видео
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|Аваков заявил, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". Видео
|09.12.2019 23:07
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Аваков поговорил со СМИ. Сказал, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". От вопроса о срыве разведения войск ушел.
На Банковую слушать итоговую пресс-конференцию из Парижа приехал руководитель "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о завершении двухсторонней встречи главы Украинского государства с президентом РФ Владимиром Путиным.
По информации российских СМИ, переговоры Путина и Зеленского продолжались более часа.
В свою очередь пресс-служба Офиса президента на странице в Фейбуке сообщила, что "сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина".