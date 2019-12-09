 Аваков заявил, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Аваков заявил, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". Видео
09.12.2019 23:07

Аваков поговорил со СМИ. Сказал, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". От вопроса о срыве разведения войск ушел. 

 

Аваков заявил, что "зрады нету" и что "я же не голубь мира". Видео

 

На Банковую слушать итоговую пресс-конференцию из Парижа приехал руководитель "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о завершении двухсторонней встречи главы Украинского государства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Двусторонняя встреча президента Украины Владимиром Зеленским и президента России Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершилась", - написала Мендель в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник вечером.

По информации российских СМИ, переговоры Путина и Зеленского продолжались более часа.

В свою очередь пресс-служба Офиса президента на странице в Фейбуке сообщила, что "сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина".

 

 

 

 

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