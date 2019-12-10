Сводка Новостей
- Обе стороны говорят, что довольны переговорами. Значит, не договорились ни о чем.
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- Транзит газа - будет. Источник
|Обе стороны говорят, что довольны переговорами. Значит, не договорились ни о чем.
|10.12.2019 00:02
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Со стороны украинских СМИ и, в частности, "Украинской правды" появилась информация, что по вопросам контроля границы на Донбассе стороны "зашли в штыки", не договорились.
Параллельно с этим витают уже не инсайды или сливы, а только лишь слухи о том, что Россия, якобы, соглашается на определенную доработку Минских соглашений (да, якобы - "Минск-3").
Похоже, на этом этапе всем нам пора просто выдохнуть и ждать брифинга лидеров. Который, к слову, таки затягивается, уже более чем на полчаса. Общение сторон за ужином продолжается.
На переговорах по газу между Украиной и Россией, которые состоялись сегодня в Париже на уровне президентов, не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.
Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает
При этом Витренко отметил, что несмотря на прошедшие переговоры, "Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации.
По его словам, российский президент не согласился на это, следовательно переговоры продолжаться.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский предварительно договорились провести обмен пленными до 31 декабря. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Инсайдер UA.
Отметим, что канал в своей информации ссылается на личные источники в украинской делегации в Париже, информация пока не подтверждена официально.