Со стороны украинских СМИ и, в частности, "Украинской правды" появилась информация, что по вопросам контроля границы на Донбассе стороны "зашли в штыки", не договорились.

По словам источника, президент Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны вначале пройти выборы, и уже потом Украина получит возможность контролировать границу. А Зеленский не согласился с таким предложением. То есть, если это правда, ничего нового. Неужели не было никаких компромиссных предложений?

Параллельно с этим витают уже не инсайды или сливы, а только лишь слухи о том, что Россия, якобы, соглашается на определенную доработку Минских соглашений (да, якобы - "Минск-3").

Похоже, на этом этапе всем нам пора просто выдохнуть и ждать брифинга лидеров. Который, к слову, таки затягивается, уже более чем на полчаса. Общение сторон за ужином продолжается.

"Друзья, не нужно ждать ничего результативного от сегодняшних переговоров. Вернуть границу или провести выборы на Донбассе нет ни единого шанса. Виной этому является Порошенко, подписавший кабальные Минские соглашения, за которые не может выйти действующий Президент. Договорённости могут быть лишь по пленным, газу или дальнейшему разведению войск. А по реинтеграции Донбасса или возврату украинских территорий - ноль шансов, пока Президент не наведёт жёсткий порядок с бродячими бандами внутри страны." - Заявил Андрей Портнов.

На переговорах по газу между Украиной и Россией, которые состоялись сегодня в Париже на уровне президентов, не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

При этом Витренко отметил, что несмотря на прошедшие переговоры, "Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации.

По его словам, российский президент не согласился на это, следовательно переговоры продолжаться.

"Дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате", - добавил Витренко.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский предварительно договорились провести обмен пленными до 31 декабря. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Инсайдер UA.

Отметим, что канал в своей информации ссылается на личные источники в украинской делегации в Париже, информация пока не подтверждена официально.

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