Юрий Лукашин

Результатов по нормандской встрече почти нет. Как отметил один из френдов, главные итоги саммита: Донбасс продолжит уверенное движение к России; Зе продолжит уверенное движение к рейтингу Порошенко

Зато смешного оказалось немало. И вот один из эпизодов.

Наш способный мальчик строго так заявляет, что, дескать, НАЦИЯ НЕ ПРИМЕТ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ...

Глаза тут же рядом сидящей Меркель недоуменно забегали в разные стороны (ФЕДЕРАЛЬНОГО, понимаешь, канцлера!).

В Германии наверное многие тут же задались вопросом: он действительно считает ФРГ неполноценным государством?

На самом деле уже давно с упорством дятлов наши элитарии, сменяя друг дружку, продолжают вбивать в свои пустопорожние черепные коробки этот очень необыкновенный, если чуть призадуматься, для внешнего мира тезис.

До сих пор никому из них не приходит и мысли, что вероятно, федерализм и был бы тем самым единственным спасительным ключом, который и разрешил бы вообще весь этот конфликт. Возможно и не допустил бы его ещё в самом начале. И не нужно было бы вот это вот все – столько жертв, крови, экономической катастрофы, впустую потраченного десятилетия (как известно, только лет через 10 Украина достигнет того уровня ВВП по курсу в долларе, который был у неё до начала Майдана)…

Многие очень успешные страны мира имеют в своей основе федеративное устройство или как минимум очень многие его признаки. Даже если де-юре таковыми себя не называют, все равно по факту имеют настолько широкие и глубокие устои местного самоуправления, что в сущности являются федеративными (например, тут и двухпалатные парламенты, и выборность глав регионов и т.п.). Скажем, по принципу федерализма сегодня строится вся система унифицируемого законодательства в сфере госуправления стран Евросоюза. Максимальное расширение местного самоуправления – это вообще одна из главных фишек и священных коров, если не сказать основа основ идеологии ЕС!

Помимо двух стран, лидеры которых вчера снова услышали это странное условие из уст нашего мальчика (т.е. России и Германии), официально федерацией являются, например, те же США. Или та же Канада.

Неужели наша патриотическая общественность, которая по всей вероятности, заполнила ряды советников и этого президента, действительно считает ущербной систему государственного устройства США? Как так? Своего божества, смысла и мечты всей их жизни??

Откуда же такая демонизация принципа федерализма? Ущербно ли государственное устройство федеративной Канады? Федеративной Австралии?

Или вот в Европе. Они действительно считают плохими и отсталыми такие страны, как Швейцария, Австрия, Бельгия (где находится, кстати, столица и все центры управления ЕС)?

Кстати, по мнению многих спецов в сфере государственного права, не являясь де-юре, все же во многом являются почти федеративными такие страны, как… Великобритания, Новая Зеландия, Япония, Испания, Италия, та же Франция, даже отчасти конституционно-монархические Швеция и Норвегия etc. Если уж покопаться, то список на самом деле будет о-о-очень длинный.

В современной Украине обо всем этом запрещено даже и думать – ибо мыслепреступление!

Если всерьёз, то унитаризм, который по факту выстроен в нашей стране и с которым носятся как глупец с писанной торбой наши элитарии вот уже 30 лет, на самом деле все больше тяготеет по сути своей к таким странам как Северная Корея, ряд монархий Персидского залива, некоторые теократии Азии и ещё подавляющая часть стран Африки (там, кстати, все туземные элитарии, как и наши, очень тяготеют к жёсткому унитаризму!).

О чем это мы? По большом счету все о том же – о Минском процессе…

Несмотря на тяжелые уроки и потрясения последних 5-ти, да и всех 30 лет, нашей элитке, похоже, легче свою собственную страну окончательно проср…ть, ее территории растерять, а население, которое в последнее время бежит все быстрее во все стороны (и в Европу, и в Россию, с которой типа воюет) – располовинить. Кстати, нас, вероятно, уже и так вдвое меньше, чем было лет 30 назад – иначе почему это они снова откладывают перепись?

И вот все это ради чего? Лишь бы не идти ни на какие компромиссы с инакомыслящими. Лишь бы не было расширения прав – гуманитарных, языковых, экономических. Даже прав в сфере образования, в сфере оценок собственной истории или хотя бы названия собственных улиц. Все это элитарии усматривают крайне опасным для себя явлением. И при этом они не видят особой угрозы в том, что за почти 30 лет такого вот курса данная страна стала самой нищей в Европе, оказавшись после Майдана между мировых(!) аутсайдеров по темпам эмиграции (исхода) населения. А уж об уровне её реального суверенитета, который как бы должен был охранять этот их священный унитаризм (суверенитета над территориями, в сфере экономики, финансов, да и в сфере вообще управленческого госаппарата) – лучше вообще промолчим.

Говорят, обычные пернатые дятлы, как правило, не умирают от сотрясения мозга. Обычно от чего-то другого. В силу их особой физиологии черепной коробки, дарованной от природы. Но конкретно эти наши с вами дятлы (вся эта генерация элитариев, вместе с её обслугой, с её махровыми представлениями о мире, химерами и мышлением из позапрошлого столетия) уже почти 30 лет как бьют головой о стену с таким упорством, что, по-видимому, однажды таки очень жёстко её сами себе и проломают.

И, вероятно, по итогу они будут признаны мировым сообществом и нашими уважаемыми международными партнёрами одними из лучших, если не лучшими, кандидатами в мировой политической истории на знаменитую «премию Дарвина».