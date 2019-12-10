Ни войны ни мира: теперь самой Украине решать - нужен ли ей Донбасс и если нужен, то когда
10.12.2019 08:44
Президент Украины Владимир Зеленский подытожил, что встреча с лидерами "нормандского формата" завершилась для Украины "ничьей", хотя и были успехи. Об этом стало известно из заявлений Зеленского на брифинге после "саммита нормандской четверки", который транслировал "112 Украина".
"Было очень важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о четких конкретных шагах, сроках их выполнения и получить согласие на их воплощение всеми странами-участницами", - подчеркнул президент.
Президент Украины считает главной своей победой на переговорах в Париже согласование сроков обмена пленными между РФ и Украиной.
"Для меня самая главная победа - я с этим ехал - мы договорились об обмене "всех на всех".
Он записан в минских договоренностях, но сейчас договорились о терминах.
Я верю в то, что в этом будут соблюдены", - подчеркнул Зеленский.
По словам Зеленского, официально это была встреча четырех лидеров, но Украину "он представлял не один" – вместе с ним были все украинцы, поддержку которых он ощущал.
Говоря о прекращении огня, Зеленский заявил, что пока не знает, как контролировать эту ситуацию, ведь все предыдущие договоренности о перемирии не выполнялись. По словам президента, Украина готова к выполнению договоренностей, "но это дорога с двусторонним движением".
Украинский руководитель охарактеризовал переговоры с Владимиром Путиным как сложные. Встреча двух лидеров длилась дольше отведенного времени.
"Все были очень усталыми. У нас был разговор, он был разным: и напряженным, и иногда таким мощным, иногда легким", - заявил Зеленский.
"Пока ничья", - подытожил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что результатов встречи в "нормандском формате" для него мало и он хотел бы решить больше проблем.
Теперь самой Украине решать: нужен ли ей Донбасс и если нужен, то когда. Об этом заявил израильский полиполог Соломон Манн.
"Итак, обнародован итоговый документ Норманской встречи, который был подписан всеми сторонами еще до того, как сама встреча состоялась. Все его пункты еще раз подтверждают правильность тех выводов, которые мы тут делали и раньше. Иными словами: все стороны устраивает "статус кво" но без стрельбы на границе.
Зеленский не поступится принципом суверенитета Украины над Донбасом де-юре, Путин не поступится суверенитетом над Донбасом де-факто, Европа прекращает наконец войну на Донбасе и переводит все в уже знакомый по Палестине "мирный процесс", который может длиться и 20 и 30 и 50 лет.
Все стороны довольны и Европа может приступить к постепенному снятию санкций с России и к наращиванию давления на Украину с целью проведения европейских реформ, ориентиры которых уже не пресловутый возврат Донбаса и Крыма, а судебная, экономическая и правовая реформы, борьба с коррупцией и гармонизация украинских правовых норм, иными словами - наведение относительного порядка в стране.
Что получили стороны? Украина получает мир, обмен пленными и финансовую поддержку от Европы (если будет себя хорошо вести). Путин получил перевод стрелок на Украину, поскольку все обязательства Минск-2 со стороны России признаны выполненными.
Европа получила давно ожидаемое подтверждение того, что она "победила Россию" и теперь можно снимать надоевшие санкции. Это конечно случится нескоро, но даст сторонам уже нормально друг с другом работь, игнорируя санкции де факто.
Еще одна важная деталь плана: Россия снимает с себя часть финансирования ДНР\ЛНР, а дыры в бюджетах будет латать гуманитарная помощь ЕС. Правда это пока не закреплено решениями, но бюджет в 2 млрд.евро на 2020 год предусмотрительно введен в бюджет ЕС.
Будет ли получателем помощи Украина, непосредственно ДНР\ЛНР, ООН или Россия - пока неизвестно.
Итак, полное разведение сил - до конца 2019 года под контролем ЕС и ОБСЕ. Разминирование на участках снятия границы до конца марта 2020. Новые КПП.
Самой большой победой ЕС и России на переговорах явилось официальное требование к включению "формулы Штайнмаера" в украинское законодательство.
С другой стороны, победой Украины стало то, что ее не ограничили во времени для этого.
Теперь самой Украине решать: нужен ли ей Донбасс и если нужен, то когда?" - Заявил израильский полиполог Соломон Манн.
Напомним, в Париже 9 декабря прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.