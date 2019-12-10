Президент Украины Владимир Зеленский подытожил, что встреча с лидерами "нормандского формата" завершилась для Украины "ничьей", хотя и были успехи. Об этом стало известно из заявлений Зеленского на брифинге после "саммита нормандской четверки", который транслировал " 112 Украина ".

"Было очень важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о четких конкретных шагах, сроках их выполнения и получить согласие на их воплощение всеми странами-участницами", - подчеркнул президент.

Президент Украины считает главной своей победой на переговорах в Париже согласование сроков обмена пленными между РФ и Украиной.

"Для меня самая главная победа - я с этим ехал - мы договорились об обмене "всех на всех". Он записан в минских договоренностях, но сейчас договорились о терминах. Я верю в то, что в этом будут соблюдены", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, официально это была встреча четырех лидеров, но Украину "он представлял не один" – вместе с ним были все украинцы, поддержку которых он ощущал.

Говоря о прекращении огня, Зеленский заявил, что пока не знает, как контролировать эту ситуацию, ведь все предыдущие договоренности о перемирии не выполнялись. По словам президента, Украина готова к выполнению договоренностей, "но это дорога с двусторонним движением".

Украинский руководитель охарактеризовал переговоры с Владимиром Путиным как сложные. Встреча двух лидеров длилась дольше отведенного времени.

"Все были очень усталыми. У нас был разговор, он был разным: и напряженным, и иногда таким мощным, иногда легким", - заявил Зеленский. "Пока ничья", - подытожил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что результатов встречи в "нормандском формате" для него мало и он хотел бы решить больше проблем.

Теперь самой Украине решать: нужен ли ей Донбасс и если нужен, то когда. Об этом заявил израильский полиполог Соломон Манн .

"Итак, обнародован итоговый документ Норманской встречи, который был подписан всеми сторонами еще до того, как сама встреча состоялась. Все его пункты еще раз подтверждают правильность тех выводов, которые мы тут делали и раньше. Иными словами: все стороны устраивает "статус кво" но без стрельбы на границе. Зеленский не поступится принципом суверенитета Украины над Донбасом де-юре, Путин не поступится суверенитетом над Донбасом де-факто, Европа прекращает наконец войну на Донбасе и переводит все в уже знакомый по Палестине "мирный процесс", который может длиться и 20 и 30 и 50 лет. Все стороны довольны и Европа может приступить к постепенному снятию санкций с России и к наращиванию давления на Украину с целью проведения европейских реформ, ориентиры которых уже не пресловутый возврат Донбаса и Крыма, а судебная, экономическая и правовая реформы, борьба с коррупцией и гармонизация украинских правовых норм, иными словами - наведение относительного порядка в стране. Что получили стороны? Украина получает мир, обмен пленными и финансовую поддержку от Европы (если будет себя хорошо вести). Путин получил перевод стрелок на Украину, поскольку все обязательства Минск-2 со стороны России признаны выполненными. Европа получила давно ожидаемое подтверждение того, что она "победила Россию" и теперь можно снимать надоевшие санкции. Это конечно случится нескоро, но даст сторонам уже нормально друг с другом работь, игнорируя санкции де факто. Еще одна важная деталь плана: Россия снимает с себя часть финансирования ДНР\ЛНР, а дыры в бюджетах будет латать гуманитарная помощь ЕС. Правда это пока не закреплено решениями, но бюджет в 2 млрд.евро на 2020 год предусмотрительно введен в бюджет ЕС. Будет ли получателем помощи Украина, непосредственно ДНР\ЛНР, ООН или Россия - пока неизвестно. Итак, полное разведение сил - до конца 2019 года под контролем ЕС и ОБСЕ. Разминирование на участках снятия границы до конца марта 2020. Новые КПП. Самой большой победой ЕС и России на переговорах явилось официальное требование к включению "формулы Штайнмаера" в украинское законодательство. С другой стороны, победой Украины стало то, что ее не ограничили во времени для этого. Теперь самой Украине решать: нужен ли ей Донбасс и если нужен, то когда?" - Заявил израильский полиполог Соломон Манн.

Напомним, в Париже 9 декабря прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин .

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