 Зеленский возил в Париж Авакова, чтоб показать партию войны. Эксперт - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский возил в Париж Авакова, чтоб показать партию войны. Эксперт
10.12.2019 09:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Верховной Рады продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего будет утверждена формула "Штайнмайера". Об этом Зеленский заявил на брифинге после "саммита нормандской четверки", который транслировал "112 Украина".

Зеленский возил в Париж Авакова, чтоб показать партию войны. Эксперт

"Нам легче сейчас продлить этот законопроект и затем внести (в Раду – ред.) позже формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны (РФ и боевиков – ред.), что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать", - прокомментировал Зеленский дальнейшую судьбу документа об особом статусе Донбасса.

По его словам, вопрос особого статуса Донбасса обсуждался на переговорах лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

 

Необходимость продления закона об особом статусе Донбассе Зеленский объяснил технической сложностью разработки нового закона, а также тем фактом, что именно действующий документ был согласован сторонами на ТКГ в Минске, и следовательно, против него никто возражать не будет.

"Мне кажется, что это очень сложно, и нам могут потом выкручивать руки, честно.

 

А этот закон уже есть.

 

Мы его продолжим, но он временный", - отметил украинский руководитель.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что новый закон обязательно будет внесен на рассмотрение украинского парламента, после того, как он будет согласован со всеми сторонами в трехсторонний группе в Минске.

Вместе с тем, президент решительно опроверг возможность его продления на 5 или 10 лет, ввиду невозможности спрогнозировать, какой положение дел будет в стране в более отдаленной перспективе. По словам Зеленского, закон следует продлить на год.

"Меня спросили, почему не на 5 лет, почему не на 10?

 

Я ответил честно всем представителям трехстороннего группы, мы не знаем, что будет через 5 лет и через 10 год - это нормальное предложение", - сказал Зеленский.

 

 

Саммит "нормандской четверки"прошел успешно, но выполнение достигнутых договоренностей в Украине может быть осложнено, сигналом к этому является приезд в Париж главы МВД Украины Арсена Авакова, а также отсутствие договоренности об отводе войск по всей линии фронта, считает политолог, старший учитель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"Саммит, если оценивать его отдельно, как отдельное событие по содержанию, - он прошел успешно...

 

Но итоги саммита - это одно, а выполнение этих итогов на Украине - это совершенно другое", - сказал Зудин РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в ходе переговоров не удалось договориться об отводе вооруженных сил по всей линии фронта. По его словам, это мог быть "самый надежный ключ к урегулированию".

"И, как мне кажется, здесь недаром рядом с (президентом Украины Владимиром) Зеленским... находился один из представителей украинской партии войны (глава МВД Украины Арсен) Аваков.

 

И я думаю, что вот эта сложная ситуация, в которой находится Зеленский на Украине, она может быть симптомом, сигналом, показателем того, что имплементация соглашений будет осложнена", - заключил знаток.

 

 

 

 

 

 

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