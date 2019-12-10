Во фракции партии "Слуга народа" проходит внутреннее голосование за снятие неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский.

Ясно, что это не голосование, это просто очередная манипуляция над депутатами СН, после которой можно будет честно сказать,- вы же сами не хотите привлекать к ответственности Порошенко?" - Заявил нардеп Антон Поляков.

И то что во фракции СН порохоботов больше чем депутатов ЕС в Раде, и исход голосования предрешен тоже неважно?

"Пётр Порошенко передал контроль над Укрпроминвест-Агро, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве, с земельным банком в 120 тыс га в шести областях Украины, через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l. сыну Алексею Порошенко.

Алексей Порошенко также стал конечным бенефициаром ООО Группа Агропродинвест, основателем которой является Укрпроминвест-Агро, ЧАО ПК Подолье, ООО ПК Заря Подолья, ООО Винницкий комбинат хлебопродуктов №2, агрофирма Днипроагролан, АФ Иванковцы, ООО Мас-Агро, ООО Правобережное и ООО Прогресс-НТ, смена собственников состоялась 31 октября.

Пётр Порошенко готовится противостоянию с Зеленским, а выведение активов позволит избежать конфискации. Ситуация для экс-президента усложняется также и тем, что с 2020 года он теряет депутатскую неприкосновенность.

Те люди, которые лично знакомы с Петром Порошенко отмечают в нём одно ярко выраженное качество – политическое чутьё на уровне интуиции. Именно следовательно в аэропорту Жуляны на парковке, рядом с пассажирским терминалом слева, стоят два бизнес-джета, экипажи которых дежурят в круглосуточном режиме посменно, и готовы к вылету в любой момент.