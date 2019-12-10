Игорь Гужва

Судя по комментариям у меня в ленте, итоги встречи в Париже разочаровали многих сторонников мира, ожидавших, видимо, большего. А оказалось сильно похоже на то, что случалось в прошлые годы после саммитов с участием Порошенко – декларации о намерениях, бесконечные обсуждения не сходящихся позиций по выборам, Конституции и особому статусу, а из практических действий – обмен пленными и точечный развод войск.

С другой стороны – могло и этого не быть.

Но об итогах встречи я еще напишу чуть позже отдельно.

Сейчас хочу сказать об одном важном практическом последствии событий последних дней.

И оно касается Петра Порошенко и одной из его главных «красных линий», которую он выдвигал власти – не проводить выборы до контроля над границей.

При этом, чем чаще он произносил эти слова, тем чаще и Зеленский, и другие вспоминали, что именно Порошенко завизировал Минские соглашения, где черным по белому было написано – передача контроля над границей начнется только после проведения выборов.

Первым об идее перевести этот вопрос в практическую плоскость еще на выходных заявил Андрей Портнов. Он сказал, что подаст заявление о совершении Петром Порошенко преступления. А именно – государственной измены в интересах России при подписании в 2015 году Минских соглашений.

А уже вчера я увидел, что эта идея очень широко зашла в массы.

И многие сторонники Зе начали активно обсуждать вопрос о том, что все проблемы из-за того, что Порошенко эту «зраду» с границей в 2015 году подписал.

И ситуация для экс-президента может быть очень серьезная. Обвинение в госизмене в пользу России – это именно та «предъява», с которой власть может тянуть Порошенко на скамью подсудимых в максимально неудобной для экс-президента политико-юридической позе.

Напрашивается аналогия с тем, как поступили с Юлией Тимошенко при Януковиче.

Тогда тоже, если кто помнит, расследовалось много уголовных дел вокруг ее деятельности на посту премьера, но все они были с политической точки зрения какие-то тухлые. Закупка «Скорых помощей» с нарушениями и так далее.

Но потом у Януковича зашли с козырей и обвинили Тимошенко, по сути, в сдаче национальных интересов при подписании с Россией газового соглашения в 2009 году. И оформили это в уголовное дело.

Что было политически очень ярко.

Якобы «пророссийский» Янукович, которого еще недавно обвиняли в работе на Кремль при подписании Харьковских соглашений, возбуждает уголовное дело против якобы «патриотической» и «прозападной» Юлии Тимошенко за работу в интересах Путина и РФ.

Показания против Тимошенко дает Ющенко, в СМИ постоянно обсуждается тема о невыгодности газового соглашения для Украины, об огромных убытках для страны из-за него (кстати, тогда же Киев предпринимал большие усилия, чтоб его пересмотреть, но Путин ставил жесткие условия – вступление в Таможенный союз, на что Янукович идти не хотел).

И в определенной степени это все подействовало. Даже когда Тимошенко сажали, то ее сторонники не смогли организовать массовых акций протеста. Защищать человека, который повесил на Украину газовое ярмо Путина? Далеко не все из «оранжевой» тусовки были готовы на это.

То есть, обвинения конкретно в этом моменте для Тимошенко были очень политически невыгодны. И потом еще долго вспоминались, внеся свою лепту в подрыв ее позиций и на выборах в 2014 году, и на выборах в 2019-м.

Так вот. Тоже самое и с Петром Порошенко. Представьте – Зеленский, которого порохоботы обвиняли в работе на Кремль, предъявляет обвинения в госизмене в пользу Кремля Петру Порошенко за подписание Минских соглашений.

Причем, что самое интересное, эти обвинения предъявляются на основании нынешних заявлений самого Прошенко о «красных линиях». Петр Алексеевич, вы говорите, что проводить выборы до передачи контроля над границей – это измена? Ну так пожалуйста, проследуйте на скамью подсудимых, за подписанные вами соглашения с этой «зрадой».

И много ли нынешних активистов «штайнмайер-майданов» станут горой на защиту Порошенко от таких обвинений? Или же наоборот будут требовать «посадить предателя»?

Безусловно, Порошенко может сказать, что этот пункт по границе, как и весь Комплекс мер, не лично он пописывал, а Кучма. Но и Тимошенко, в свое время, тоже пыталась прикрыться какой-то бюрократической казуистикой, кто там что подписывал и кто кому директивы слал. Но это не помогло.

Вот и Порошенко вряд ли пропетляет, так как все знают, что именно он согласовал от Украины этот текст в ходе ночных переговоров с Путиным, Меркель и Олландом в Минске.

В общем, тема интересная и ход креативный.